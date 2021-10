GIARA: prova di maturità nella tana dell’Arcom

Alla ricerca di un successo per guardare all’alta classifica

Dopo la gioia per la vittoria del “Pala Boschetto” contro il Palazzolo e una settimana di duro lavoro in palestra, per la Giara Assicurazioni Ferrara è tempo di tornare in campo nella suggestiva e complessa trasferta in casa dell’Arcom di coach Dragan Rajic. Una sfida difficile, dato lo status di grande favorita, per la “bagarre” promozione” di una squadra capace di vincere, con la sola eccezione della trasferta di Malo dello scorso 2 Ottobre (31-24), tutte le gare ufficiali dallo scorso Gennaio ad oggi. Uno “score” impressionate per una selezione in grande fiducia, nella quale spiccano le individualità dei vari William Casarotto (’02), Alberto Lollo (’01) e l’ex di turno Giovanni Cabrini (’00), arricchita in estate dagli arrivi dei vari Matija Glicic (Portiere serbo classe 1999), Luka Bojmic (Centrale croato classe 2002), Ivo e Anton Katic (Terzini destro e sinistro croati classe 1996).

In casa Ferrara gruppo al completo con il pivot Nerio Zaltron recuperato dopo la forte contusione all’occhio destro occorsa nella vittoriosa gara interna contro il Palazzolo. Coach Laera potrà dunque preparare la sfida in terra veneta con tutto il roster a disposizione.

Antonj Laera (Coach – Giara Assicurazioni Ferrara): “La vittoria contro Palazzolo è stata importante e ci ha permesso di lavorare in settimana con la testa libera, concentrandoci per un test suggestivo e probante allo stesso tempo. Vedo un gruppo sempre disponibile, che non cala mai l’intensità delle varie sedute d’allenamento e che costantemente punta a migliorarsi ed alzare l’asticella. In terra veneta dovremo essere perfetti per giocare alla pari con una squadra praticamente imbattuta dall’inizio dell’anno solare 2021. Nella scorsa stagione, pur senza incantare, in casa loro giocammo una gara di buona sostanza che dovrà per noi essere uno stimolo di partenza per provare a giocarcela “punto a punto” sino alla sirena”.

STATISTICHE

Arcom – Pallamano Emmeti

Posizione: 3°

Punti: 10 (5V; 1P)

Reti segnate: 179 (29.8 reti / gara)

Reti subite: 131 (21.8 reti / gara)

Giara Assicurazioni Ferrara

Posizione: 5°

Punti: 8 (4V; 2P)

Reti segnate: 153 (25.5 reti / gara)

Reti subite: 148 (24.7 reti / gara)

PROGRAMMA 7^ GIORNATA

Cologne vs Vigasio

Palazzolo vs Parma

San Vito Marano vs Malo

Rubiera vs Molteno

Arcom vs Giara Assicurazioni Ferrara

Pallamano Arcobaleno vs Torri

Mezzocorona vs Cassano Magnago

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Molteno 12, Malo 12, Arcom 10, Torri 9, Giara Assicurazioni

Ferrara 8, Mezzocorona 8, Vigasio 6, San Vito Marano 5, Palazzolo 5, Cologne 5, Cassano Magnago 2,

Pallamano Parma, Pallamano Secchia Rubiera.