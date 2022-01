GIARA RINVIATE LE PROSSIME GARE

Pandemia permettendo, il ritorno in campo previsto a febbraio. Riprende l’Ariosto di A2

La Società Giara Assicurazioni Ferrara ha reso noto, considerando la perdurante emergenza contagi all’interno del gruppo squadra, di aver chiesto ed ottenuto dalla Figh il rinvio delle prossime gare in calendario. Impegni che avrebbero visto capitan Corrado Sgargetta e compagni scendere in campo rispettivamente in casa del Vigasio ed al “Pala Boschetto” contro il Molteno.

La società provvederà questa sera ad un ulteriore ciclo di tamponi rapidi per verificare un’eventuale ridefinizione del perimetro di positivi all’interno del gruppo squadra. Nelle prossime giornate saranno attivati contatti con Vigasio e Molteno per provare a ri-calendarizzare in tempi celeri le gare valevoli per i primi due turni del girone di ritorno.

RIEPILOGO PROSSIMI IMPEGNI

1^ giornata di ritorno: Vigasio vs Giara Assicurazioni Ferrara (rinviata)

2^ giornata di ritorno: Giara Assicurazioni Ferrara vs Molteno (rinviata)

3^ giornata di ritorno: Giara Assicurazioni Ferrara vs Parma (5/2 ore 20.30)

Recupero 13^ giornata di andata: Torri vs Giara Assicurazioni Ferrara (8/2 ore 20.30)

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 26, Arcom 24, Molteno 22, Torri 17, Giara

Assicurazioni Ferrara 15, Cologne 13, Palazzolo 11, San Vito Marano 11, Pallamano Arcobaleno 10,

Mezzocorona 10, Vigasio 9, Cassano Magnago 3, Parma 2, Rubiera 2.

Tempo di tornare in campo. Mentre la prima squadra, impegnata nella Serie A Beretta, dovrà

attendere ancora una settimana, la Serie A2 è pronta a tornare sul 40×20 per ospitare Camerano. Un match importante che chiuderà formalmente il girone d’andata permettendo di tracciare i primi bilanci.

Appuntamento per Domenica 23 Gennaio alle ore 16.

REGOLAMENTO PER ACCEDERE AL “PALA BOSCHETTO”: La Società Ariosto

Ferrara rende noto il regolamento aggiornato per poter ottenere accesso al “Pala Boschetto” per assistere alla gara contro Camerano e per tutte le successive, salvo ulteriori aggiornamenti.

E’ obbligatorio presentarsi all’ingresso muniti di Green Pass Rafforzato valido. A tutti gli aventi diritto all’accesso è chiesto di indossare, in ogni ambiente e per tutta la

durata dell’evento, una mascherina FPP2

La Società permetterà l’ingresso, gratuito, sino al raggiungimento del 35% della capienza

nominale. Si consiglia pertanto di non raggiungere il “Pala Boschetto” in prossimità

dell’inizio del match per evitare spiacevoli attese

PROGRAMMA 9^ GIORNATA DI ANDATA

Marconi Jumpers vs Chiaravalle

Mugello vs Grosseto (rinviata)

Ariosto Ferrara vs Camerano

Mestrino vs Sportinsieme

Padova vs Prato (rinviata)