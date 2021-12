GIARA: severa lezione dalla capolista

Malo si impone 41 a 24 al Palaboschetto

Altro black out, altra goleada subita. Lo spettro della gara di Molteno si materializza nuovamente nella serata in cui Ferrara soccombe a Malo. Venti minuti di ottima fattura gettati alle ortiche con passività al cospetto della capolista che incamera due punti d’oro, rompendo

l’imbattibilità interna degli emiliani.

IL MATCH: Coach Antonj Laera opta per uno starting seven composto da Mcihele Rossi fra i pali, Gabriele Montanari, Davide Di Maggio e Ilya Crea sugli esterni, Dario Zanghirati e Federico Janni sulle ali ed Alessandro Baldo in pivot a completare.

L’avvio di gara è equilibrato ed illude i tifosi locali: Le reti di Davide Di Maggio e Zanghirati illudono Ferrara di poter vivere una partita alla pari per buona parte della gara. La parità dura sino al 7-7, quando troppi errori in fase attiva e una inspiegabile passività a palle perse, indirizza la gara in favore della capolista. La doccia fredda arriva, all’altezza del 20′, e permette agli ospiti di chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio di otto lunghezze (14-20). Nella ripresa è buio: Nemmeno la difesa 4-1+1, che tanto aveva fatto bene nella prima parte di primo tempo, funzionano più. Malo dilaga e trova al suo cospetto una Ferrara con la testa, colpevolmente, già al futuro. Alla sirena il tabellone recita un severissimo 24-41 che comporta la perdita del 4° posto.

Prossimo match, e ultimo del girone d’andata e dell’anno solare 2021, è in programma per il prossimo sabato 18 Dicembre 20.30 contro Torri.

TABELLINO

Giara Assicurazioni Ferrara vs Pallamano Malo 24-41 (14-20)

Giara Assicurazioni Ferrara: Rossi, Stagni, Sgargetta, Zanghirati 2, Pedron, Di Maggio 4, Mazzucchi 3,

Marquez 2, Crea 4, Montanari 1, Janni 2, Pezzini 2, Lentini, Saletti, Baldo 4, Tonello. All. Laera

Malo: Marchioro 7, Bellini 3, Franzan 3, A. Zanella, M. Zanella 3, Rampon, Monteiro 5, Cappellari,

Nincevic, Meneghello 4, Zanutto 6, Mendo, Grotto 3, Koureta, Crosara, Antic 7. All. Murino

RISULTATI 12^GIORNATA

Palazzolo vs Cologne 24-27

Vigasio vs Torri 16-30

Mezzocorona vs Pallamano Arcobaleno (Rinviata)

Parma vs Rubiera 36-34

Arcom vs Molteno 30-24

Giara Assicurazioni Ferrara vs Malo 24-41

Cassano Magnago vs San Vito Marano (Dom 12/12)

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Malo 24, Arcom 22, Molteno 20, Torri 17, Giara Assicurazioni

Ferrara 15, Cologne 13, Mezzocorona 10, Palazzolo 9, San Vito Marano 9, Pallamano Arcobaleno 8,

Vigasio 6, Cassano Magnago 6, Parma 2, Pallamano Secchia Rubiera 0.