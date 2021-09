GIARA test di alta classifica con Molteno

Squadra appena retrocessa e con grandi ambizioni

Primo vero banco di prova di alta classifica per la Giara Assicurazioni Ferrara United che, sabato 18 Settembre alle ore 18, se la vedrà contro il Molteno di coach Branko Duminc. Compagine retrocessa dallo scorsa Serie A Beretta, i lombardi hanno rilanciato con forza sul mercato, andando a prelevare pedine di categoria superiore come Ivan Ilic (ex Cassano Magnago) e Alxis Marzocchini (ex Sassari). Varesini vincenti all’esordio in casa del Cologne (28-22).

Per Ferrara infermeria svuotata con il terzino Ilya Crea che, allenatosi tutta la settimana, sarà finalmente a disposizione di coach Laera potendo fornire minuti di grande qualità sia in attacco che in difesa.

Antonj Laera (Coach Giara Assicurazioni Ferrara): “La gara contro Vigasio era importantissima per approcciare correttamente a questo campionato. Come immaginavamo la gara è stata dura e tosta ma la squadra ha mostrato il carattere giusto per poter portare a casa l’intera posta in palio contro una squadra fisica. Sabato avremo un banco di prova importante contro una delle compagini meglio attrezzate del campionato: il Molteno. Armati dalla feroce volontà di tornare immediatamente nella massima serie, la società ha investito in un mercato aggressivo, affidando la panchina ad uno dei migliori allenatori sul panorama nazionale: Branko Duminc. Si tratta di un tecnico che non ha il minimo bisogno di presentazioni e con il quale ho avuto il piacere di lavorare in qualità di collaboratore in passato.

E’ una sfida ostica ma al contempo che ci permette di misurare il grosso lavoro che svolgiamo quotidianamente. In più vogliamo dimostrare qualcosa alla proprietà che ci è stata sempre vicina non facendoci mai mancare nulla”.

STATISTICHE SFIDA

Pallamano Molteno

Posizione: 4°

Punti: 2

Reti segnate: 28

Reti subite: 22

Giara Assicurazioni Ferrara United

Posizione: 5°

Punti: 2

Reti segnate: 29

Reti subite: 23

PROGRAMMA 2^ GIORNATA – SERIE A2 GIRONE A (18/9)

Pontinia vs Salerno

Erice vs Padova

Casalgrande vs Ariosto Ferrara

Mestrino vs Cassano Magnago

Mezzocorona vs Malo

Brixen vs Leno

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Arcom 2, Mezzocorona 2, Malo 2, Molteno 2, Giara Assicurazioni Ferrara 2, Torri 2, Palazzolo 2, San Vito Marano 0, Parma 0, Cologne 0, Vigasio 0, Cassano Magnago 0, Secchia Rubiera 0, Pallamano Arcobaleno 0.