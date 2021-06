“Giardini Aperti”: con il FAI Giovani il 12 e 13 giugno alla scoperta del giardino di Villa Bighi a Copparo

Dopo il successo delle Giornate di Primavera, che hanno visto coinvolti oltre 1400 visitatori tra Ferrara, Codigoro e Comacchio, il FAI Ferrara torna con un’iniziativa organizzata questa volta dal suo gruppo giovani. Sabato 12 e domenica 13 giugno, il giardino di Villa Bighi a Copparo ospiterà la tappa provinciale di “Giardini Aperti”, iniziativa itinerante del Gruppo FAI Giovani Emilia-Romagna, che porta alla scoperta dei luoghi verdi più belli della nostra regione.



Inserito nella rassegna “Meglio fuori che dentro”, promossa dal Centro studi Dante Bighi e patrocinata dal Comune di Copparo, Gardini Aperti sarà un’occasione per scoprire le varie specie di piante ed essenze che arricchiscono il parco della villa, così come le installazioni artistiche presenti.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite il sito www.faiprenotazioni.it – le prenotazioni sono già aperte – scegliendo la giornata ed il turno preferiti tra quelli disponibili. Le visite si svolgeranno in piccoli gruppi di massimo 12 persone, entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.Guidati dai volontari FAI Giovani, i visitatori potranno quindi visitare il parco in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti contagio Covid-19. Il contributo minimo per la partecipazione è di 5 euro a persona.

“Ripartiamo con l’entusiasmo che ci contraddistingue” – afferma Luigi Benincasa, capo gruppo provinciale FAI Giovani – “Le edizioni 2018 e 2019 di Giardini Aperti sono state per noi fonte di grande soddisfazione, e speriamo di replicarne il successo anche a Villa Bighi. Dobbiamo ringraziare i nostri ospiti del Centro Studi Dante Bighi che ci danno l’onore di aprire la loro rassegna e ovviamente il Comune di Copparo, con il quale è in atto una bellissima sinergia già dal 2020”.

Il gruppo FAI Giovani Ferrara, nato nel 2013, è ormai una realtà affermata sul territorio per quanto riguarda il volontariato giovanile. Per chi volesse saperne di più, iscriversi o seguire le loro iniziative, ci sono le pagine ufficiali facebook “FAI Giovani Ferrara” e la pagina Instagram “faigiovaniferrara”. Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro, dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota