Giardini aperti nel weekend alla Bassani di Barco in occasione di Interno Verde

Un’apertura straordinaria domenicale e un’occasione per visitare anche con uno sguardo nuovo la biblioteca del quartiere Barco di Ferrara sono offerti questo fine settimana dall’iniziativa intitolata “La Biblioteca Bassani apre i suoi giardini”, organizzata in occasione del festival Interno Verde per sabato 11 e domenica 12 settembre negli spazi della biblioteca comunale (via Grosoli 42, Ferrara). Laboratori per bambini e adulti, incontri e mostre green in programma su temi all’insegna del giardino, dell’orto e della natura.

Programma:

– Sabato 11 settembre ore 10 – Giardino della Sala Ragazzi

Laboratorio per bambini e lettura animata “Dove crescono gli alberi”, ispirato al libro di Yoon Kang mi, Topipittori 2021.

Per bambini dai 6 anni in su, posti limitati con prenotazione obbligatoria.

– Sabato 11 settembre 2021 ore 11 – Patio e Area espositiva

“En plein air tra i libri: dipingi i giardini della biblioteca”. Un’estemporanea di pittura aperta agli adulti.

La prenotazione è obbligatoria e i posti limitati.

– Domenica 12 Settembre 2021 ore 10,30 – Auditorium

“Si fa presto a dire orto! Quattro chiacchiere in libertà tra orticultori”: la garden designer Giovanna Mattioli condurrà un dialogo con persone che gestiscono diversi tipi di orti (come orti urbani, orti didattici, sociali e idroponici).

L’evento è aperto al pubblico. Per chi si occupa di questi temi e desidera partecipare al dialogo è possibile contattare la biblioteca per informazioni.

– fino a giovedì 30 settembre 2021 (e visitabile sempre dal martedì al sabato ore 9-13 e martedì e giovedì anche 15-18,30) – Area espositiva

“Emozioni in natura: madre generosa e spietata matrigna”, la mostra fotografica di Erika Poltronieri. In esposizione le immagini realizzate dalla fotografa ferrarese e che riprendono boschi, praterie, montagne e ambienti naturali spettacolari .