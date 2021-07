Giardino del Grattacielo: sabato mattina inaugurazione, alle 21 concerto con Pupo, i New Trolls e le Dolce Vita

Sabato 10 luglio, per l’inaugurazione del Giardino del Grattacielo completamente riqualificato, a Ferrara arriva Pupo. Dopo la cerimonia ufficiale prevista per la mattina, alle ore 21,30 sotto il Grattacielo si terrà un concerto gratuito: sul palco i New Trolls, Le Dolce Vita e l’amatissimo artista, Pupo, che oltre a cantare presenterà la serata.

La giornata di sabato 10 luglio vedrà due momenti di celebrazione: alle 10,30, alla presenza delle autorità, il taglio del nastro di inaugurazione del Giardino con scopertura della lapide dedicata a Marco Coletta, giovane vittima della strada e visita alle aree attrezzate. La sera alle ore 21,30 il concerto gratuito che darà il via alla rassegna estiva “Giardino per tutti”, ricca di eventi musicali e culturali organizzati nel Giardino del grattacielo, con presentazione del programma. Sul palco a presentare ci sarà Pupo che regalerà al pubblico le sue indimenticabili canzoni e accompagnerà il concerto dei New Trolls e de Le Dolce Vita.

Il concerto è ad ingresso gratuito ma, anche in osservanza delle vigenti norme sanitarie, è obbligatoria la prenotazione e l’ingresso sarà a partire dalle ore 20,30. I biglietti verranno emessi a partire da martedì 6 luglio 2021 dalla Biglietteria del Teatro Comunale. È possibile prenotare – on line su teatrocomunaleferrara.it, oppure – direttamente alla biglietteria del Teatro da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 12,30 – telefonando allo 0532 292775 negli stessi orari di apertura – via mail a [email protected]