GINNASTICA: MANTERO NEL CONSIGLIO FEDERALE

Grande riconoscimento per il presidente della PGF

Franco Mantero è stato eletto nel Consiglio Federazione Italiana Ginnastica. Grande soddisfazione per il presidente della P.G.F., anche considerando l’elevato numero di preferenze ricevute, ben 2.008. Un riconoscimento all’attività svolta nel corso di questi anni, che, oltre per i risultati sportivi, va ricordata per l’impegno che ha consentito la costruzione del PalaGym e un’attività che va oltre quella agonistica.