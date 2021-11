GINNASTICA: Matteo Steven Campione d’Italia

L’atleta della PGF ha conquistato il titolo nella categoria Junior 3 nell’all round di Mortara

I Campionati Italiani Individuali di Categoria hanno chiuso nel week-end a Mortara la stagione agonistica di alto livello (Gold) della ginnastica artistica maschile.

La PGF ha soddisfatto le aspettative più alte e ha ottenuto risultati di eccellenza anche in questa fase Nazionale: primo su tutti il meraviglioso risultato di Steven Matteo che nel All-Around Junior di sabato, sbaraglia la concorrenza dopo una gara mozzafiato e si aggiudica l’ambito titolo di Campione Italiano.

La gara di Steven era iniziata al corpo libero ed al cavallo con maniglie, due attrezzi che hanno creato molta tensione nel ginnasta estense, che ha però ritrovato la tranquillità necessaria agli anelli, volteggio, parallele e sbarra e ha concluso alla grandissima la propria prova.

Alla gara di sabato, valida per la qualificazione alle finali di specialità in programma per la domenica e alle quali accedono i migliori otto ginnasti, partecipavano oltre a Matteo, altri 4 ginnasti della PGF: Tommaso Bertarelli (J2) ed Andrea Passini (SR) che si qualificavano al volteggio, Pietro Miserti (J3) qualificato al volteggio e corpo libero, mentre Lorenzo Dalla Valle, anche se con buone esecuzioni, non centrava le finali pagando un calo di forma dovuto ad una recente forma influenzale. Miserti e Bertarelli, al primo anno di categoria, raggiungevano un ottimo quarto posto finale ad un soffio dal podio (rispettivamente a corpo libero e volteggio); quinto posto invece per Passini che confermava comunque il ritorno agli alti livelli dopo l’infortunio di un anno fa.

Chiudeva col botto il weekend Steven Matteo che faceva brillare per ben tre volte la stella della PGF, centrando la medaglia d’argento al cavallo ed agli anelli e aggiudicandosi l’oro alle parallele.

Da questa settimana i ragazzi di Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo e Loriana Ferrari ricominceranno ad allenarsi in vista dell’obbiettivo raggiunto dopo tanti anni: il Campionato Nazionale di Serie A1 che partirà il 12 febbraio 2022 ad Ancona.