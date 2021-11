‘Giornata dei Diritti dell’Infanzia’ con le scuole a cura dell’Unicef, sabato 20 novembre alle 10 e alle 16 alla Sala Estense

Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Ferrara, il Comitato Provinciale Unicef celebrerà la giornata dei Diritti dell’Infanzia nella ricorrenza del 20 novembre. L’evento si svolgerà appunto sabato 20 novembre presso la Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) e sarà diviso in due momenti: il primo dalle 10 dedicato ai ragazzi, con la partecipazione di alcune classi della Scuola media “Boiardo” e della primaria “Manzoni”: saranno presi in esame alcuni diritti visti con gli occhi dei ragazzi e da loro stessi commentati.

All’apertura dei lavori è prevista la presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara Dorota Kusiak. Parteciperà anche la scrittrice ferrarese Chiara Forlani autrice del libro per ragazzi “Il viaggio di Kordelia”, fiaba con richiami e attinenze importanti su alcuni dei diritti fondamentali dell’infanzia.

Nel pomeriggio seconda parte della giornata con inizio alle 16: presentazione del libro “Il viaggio di Kordelia”. Successivamente alcuni ragazzi arrivati in Italia dall’Africa, studenti della scuola CPIA, racconteranno l’esperienza del loro viaggio e delle loro aspettative sul futuro. I lavori termineranno con un video Unicef sui Diritti dell’Infanzia per far si che non si dimentichi la condizione attuale delle donne e delle bambine in Afghanistan. Unicef assieme ad Emergency sono le uniche associazioni umanitarie rimaste in quel Paese.

Dal 20 novembre si terrà, presso la sede UNICEF di Ferrara in via Ripagrande 9, una mostra fotografica del gruppo Foto Club di Vigarano e rimarrà esposta fino alle Feste Natalizie.

Green pass obbligatorio.