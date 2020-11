Decine di ferraresi questa mattina al lavoro in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

In via Ferraresi, nell’area comunale a fianco del Mercatone Uno di Ferrara, su concessione dell’amministrazione sono state piantate decine di alberi la cui manutenzione sarà a cura di tante associazioni ferraresi, presenti in mattinata.

E’ l’iniziativa “Alberi per il Futuro” di cui sentiamo ora la voce dei protagonisti.