Giornata nazionale sicurezza cure: videoproiezioni, banchetto, illuminazione e convegno

Ferrara celebra la 3° Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita il 17 settembre dal Ministero della Salute e promossa a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso il World Patient Safety Day che quest’anno ha individuato il tema “Cure materne e neonatali sicure” sotto lo slogan “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”.

In occasione dell’importante ricorrenza, l’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara organizzano un convegno rivolto ai professionisti e operatori sanitari (in programma venerdì 17 settembre dalle ore 8.30 alle 13.30 presso l’aula magna dell’ospedale di Cona) e un evento di sensibilizzazione dedicato alla cittadinanza che si terrà giovedì 16 settembre dalle ore 18 alle 23 in piazza Savonarola.

La statua del Savonarola, ancora più bella dopo i recenti lavori di restauro, sarà illuminata di arancione (colore simbolo dell’iniziativa) e farà da sfondo al banchetto informativo e a una serie di videoproiezioni legati alla sicurezza delle cure nell’area materno-infantile.

I professionisti delle due aziende sanitarie, con la presenza di ostetriche qualificate, saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, rispondere ai dubbi e promuovere l’attenzione sulla sicurezza nelle cure.