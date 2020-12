Sanità, sistema prevenzione della corruzione e trasparenza: bilanci e sfide

Giornata della Trasparenza 2020. Regione Emilia-Romagna, enti regionali e aziende sanitarie.Il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza: primi bilanci e sfide dell’emergenza Covid

Mercoledì 9 dicembre appuntamento on line dalle ore 9

Il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza è l’argomento al centro della giornata, con un approfondimento inevitabile sui primi bilanci e le sfide dell’emergenza Covid.

Gli interventi, dalle 9 alle 13.30, tratteranno la normativa nazionale in materia di corruzione e trasparenza, l’emergenza sanitaria tra etica pubblica e trasparenza, la Rete per l’integrità e la trasparenza con un bilancio del primo periodo di attività e i programmi per il futuro.

Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Usl di Ferrara, alle ore 11, approfondirà i temi dell’etica pubblica e della trasparenza in epoca Covid, rappresentando inoltre le azioni intraprese nell’Azienda USL di Ferrara in questo difficile momento.

Al termine della mattinata, dalle ore 12.30 alle ore 13. 30, una tavola rotonda aprirà la discussione sulle aspettative e le proposte dei Responsabili per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti aderenti alla Rete per l’integrità e la trasparenza.

Un’intera giornata di lavori dedicata al tema della trasparenza nella Giornata organizzata dalla Regione Emilia Romagna, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti regionali ARPAE, ARL, ER.GO.

L’iniziativa si svolgerà per via telematica, iscrizioni on line al link https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQ8z8Z8QRAfznOF8lZlt%2fuT&Lang=IT

Agli iscritti sarà successivamente inviata una mail con le informazioni per il collegamento e i riferimenti tecnici per la connessione.