Giornate Ringraziamento Coldiretti ’21 in centro a Ferrara – VIDEO

Giornate ringraziamento Coldiretti oggi al via in centro a Ferrara.

Taglio del nastro in mattinata sul listone, due i convegni in sala Estense, e poi tante persone hanno partecipato ai workshop sotto la struttura in cui i ferraresi hanno potuto conoscere i prodotti della terra.

Domenica la santa messa nella chiesa di San Francesco e la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato del Duomo.

Ma che significato ha questa due giorni? Tanti appuntamenti sono tornati dopo l’edizione dell’anno scorso quando, causa covid, si tennero solo la messa e la benedizione dei mezzi.