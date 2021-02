Giorno del Ricordo 2021: le iniziative a Ferrara

Da mercoledì 10 a martedì 16 febbraio sono in programma a Ferrara le iniziative cittadine per celebrare il ‘Giorno del Ricordo 2021. Istria, Fiume e Dalmazia – ricordo di un esodo‘. La ricorrenza del 10 febbraio è stata istituita dalla Repubblica italiana (art. 1 Legge n. 92 del 30 marzo 2004) al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Il calendario di appuntamenti nasce a cura dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia insieme a Prefettura di Ferrara-Ufficio Territoriale del Governo, Comune di Ferrara-Museo del Risorgimento e della Resistenza, Associazione Nazionale Partigiani Cristiani-sezione di Ferrara e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Quest’anno, in accordo con la locale Prefettura e l ‘Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Ferrara, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica e delle disposizioni emanate con il DPCM del 14 gennaio 2021, la cerimonia di deposizione della corona prevista mercoledì 10 febbraio alle ore 12 avverrà con presenze estremamente ridotte.

Questi gli appuntamenti celebrativi (a cura degli organizzatori):

>> MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021- ORE 12 – Ferrara – Rotonda confluenza corso Isonzo – Corso Piave – via Ripagrande – via Piangipane

Omaggio ai Martiri delle Foibe, cui è intitolata la Rotonda. Deposizione di una corona di alloro da parte del prefetto di Ferrara Michele Campanaro, del sindaco di Ferrara Alan Fabbri e del presidente del Comitato Provinciale di Ferrara dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Flavio Rabar.

A cura dell’assessore comunale Alessandro Balboni durante la cerimonia verrà esposta ed illustrata una lapide commemorativa, primo tassello di un monumento dedicato ai martiri delle foibe in fase di realizzazione per iniziativa dell’Amministrazione comunale di Ferrara, destinato ad essere collocato all’interno della Rotonda. Il testo dell’iscrizione inciso sulla lapide – un tributo alla memoria dei tanti connazionali vittime delle persecuzioni titine e costretti all’esodo – è stato concordato con l’associazione che riunisce gli esuli di quelle terre, mentre il progetto del monumento è nato in condivisione con l’associazione culturale Borgo dei Leoni.

(partecipazione limitata ad un numero ristretto di persone nel rispetto delle disposizioni sul contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19)

>> DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021- ORE 10,30 – Ferrara – Basilica di San Francesco via Terranuova – angolo via Savonarola

Alla Santa Messa domenicale, celebrata da Sua Eccellenza Mons. Gian Carlo Perego Arcivescovo di Ferrara/Comacchio, saranno ricordate le genti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, costrette ad abbandonare la loro terra, ove da secoli erano presenti, nel secondo dopoguerra. Lettura finale della “Preghiera per l’Infoibato”, scritta da Sua Eccellenza Mons. Antonio Santin, Vescovo della Diocesi di Trieste e Capodistria dal 1938 al 1975.

>> MARTEDI’ 16 FEBBRAIO – ORE 10,15 – Incontro in video compresenza – Istituto comprensivo F. De Pisis di Ferrara

Tema dell’incontro “Le foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati”. Ne parlano Flavio Rabar, esule da Fiume e Presidente del Comitato di Ferrara dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Dott.ssa Antonella Guarnieri, storica e Responsabile del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara.

>> A fianco delle iniziative del programma ufficiale l‘istituto di Storia Contemporanea esporrà sui propri social (YouTube: istituto di storia contemporanea di Ferrara, Instagram:@isco.fe, e condiviso come link su Facebook: Iscoferrara e Twitter:@iscoferrara) la mostra “Le tragedie del confine orientale. Fascismo – Foibe – Esodo“, realizzata da Bruno Enriotti, direttore della Fondazione Memoria della Deportazione.

Esposizione della bandiera a mezz’asta a palazzo municipale per il Giorno del Ricordo

In occasione della ricorrenza del “Giorno del ricordo” nella giornata di mercoledì 10 febbraio 2021 il Comune di Ferrara esporrà la bandiera a mezz’asta.

