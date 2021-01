‘Giorno della Memoria 2021’: il Lions Club Ferrara Estense lo celebra con una diretta sulla propria pagina Facebook

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Sono parole di Primo Levi scelte come titolo per celebrare la Giornata della Memoria, istituita in occasione dell’anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwtz. Per celebrare questa ricorrenza, domenica 24 gennaio con inizio alle ore 18,00, si svolgerà una diretta sulla pagina Facebook del Lions Club Ferrara Estense, nella convinzione di quanto sia importante conoscere ciò che è stato, anche se, come afferma Primo Levi, rimane assolutamente difficile comprenderlo.

L’iniziativa porta le firme dei Lions Club Ferrara Estense, Modena Estense, Sassuolo, Ferrara Host, Modena Host, Pavullo e del Frignano, Modena Romantica, Carpi Alberto Pio, Parma Maria Luigia, Ferrara Diamanti e del Leo Club Modena.

Se “We serve”, fare per gli altri, è il motto che caratterizza il Lions Club International mettendosi al servizio della collettività, deve altresì significare diffondere la cultura e la storia, soprattutto quando i temi toccano profondamente ognuno di noi.

Con gli interventi di Anna Maria Quarzi, Presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e del Lions Club Ferrara Diamanti e di Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli oltre che attraverso la lettura di documenti affidata all’interpretazione di Roberta Barra e Paolo Garbini, verrà ripercorso quel tragico passato, nella consapevolezza che la memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza, come sottolinea Liliana Segre, testimone della Shoah in Italia.

A sollecitare i relatori con le domande saranno Angela Ninzoli e Sara Panceri.

Moderatore: Giorgio Ferroni, Presidente Lions Club Ferrara Estense.