Giorno della Memoria: il Liceo Carducci protagonista della maratona di lettura online di “Se questo è un uomo”

Mercoledì 27 gennaio nell’ambito delle celebrazioni legate al ‘Giorno della Memoria’ il Dipartimento di Lettere del Liceo ‘G. Carducci’ in collaborazione con il ‘Centro Internazionale di studi di Primo Levi’ di Torino organizza una maratona di lettura e ascolto in collegamento Meet. 27 classi e più di 80 studenti si passeranno il testimone della Memoria con la lettura integrale di ‘Se questo é un uomo’ di Primo Levi.

La maratona partirà da Torino con la lettura di Roberta Fornier che passerà il testimone ai ragazzi del nostro Liceo per concludersi nel pomeriggio a Torino in collegamento ideale e reale. La nostra voce sarà la voce di Primo Levi: la doniamo ad un uomo che ha conosciuto la crudeltà di altri uomini. La nostra voce sarà per chi non ha avuto voce, per 6 milioni di persone vittime della follia criminale di altre persone.

La locandina allegata é stata realizzata dalla studentessa Jasmine Gianoli della classe 4M del Liceo- percorso Esabac e scelta tra le moltissime pervenute da un’apposita giuria.