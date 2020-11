Giovane ferrarese acquista on line una ‘consolle’ e viene truffata. Denunciati due siciliani

Gli agenti della Squadra Mobile di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso, un uomo di anni 39 e una donna di anni 30, residenti in Sicilia. Nello specifico, gli agenti hanno ricevuto una denuncia da parte di una ragazza residente a Ferrara, la quale riferiva di aver notato sul sito e-commerce subito.it un annuncio di vendita di una consolle marca Nintendo, comprensiva di sei giochi al prezzo di € 260,00.

La vittima contattava gli inserzionisti all’utenza telefonica indicata nell’annuncio per ottenere informazioni sullo stato della merce e, concordate le modalità di pagamento, provvedeva a versare gli importi mediante carta prepagata “postpay” .

I presunti rivenditori quindi, una volta prelevato il denaro versato dall’acquirente, si rendevano irreperibili, disattivando il profilo utilizzato per pubblicizzare la vendita e l’utenza telefonica fornita in fase di contrattazione, senza inviare la merce.

Al termine delle indagini, gli agenti sono riusciti ad accertare l’identità degli autori della truffa, già noti alle forze dell’ordine proprio perché dediti alla commissione di tali specifici reati e denunciarli alla competente A.G..