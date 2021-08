Giovanni Pavani pronto per l’avventura francese

Cresciuto nell’Handball Estense, la prossima stagione vestirà la maglia dell’US Saintes

“Riuscire a giocare oltre i confini nazionali, specialmente in Francia dove la pallamano è vissuta in maniera completamente differente, è sempre stato il mio obiettivo fin da piccolo: ci sono riuscito”. Giovanni Pavani – classe 2000 – nella stagione 2021/2022 giocherà con l’US Saintes Handball, compagine francese che milita nella categoria N1 “èlite”. Una nuova esperienza che – di fatto – è già iniziata. “Abbiamo appena concluso la terza settimana di preparazione fisica in vita del campionato che inizierà l’11 settembre”, incalza il portiere ferrarese, “ho trovato un ambiente ed una società molto ambiziosa, dove si può lavorare seriamente ed in modo specifico. Vogliamo fare bene sia in casa che in trasferta, i presupposti ci sono tutti e finalmente con il pubblico a nostro supporto”. Handball Estense (2014/2019), Junior Fasano (2019/2020), Ego Handball Siena (2020/2021)…..ora il nuovo capitolo: US Saintes Handball (2021/2022). “Con la mia nuova squadra”, conclude Giovanni Pavani, “voglio dare il 100% per provare a salire di categoria e proseguire la mia carriera all’estero”.