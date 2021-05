Giovedì 27 maggio alle 10,30 fase finale del service sull’importanza dell’acqua di Leo e Lions all’Aleotti-Dossi

Rendere consapevoli i ragazzi delle scuole superiori sull’importanza dell’acqua per la vita di tutti. E’ il proponimento del service “I Leo e Lions in classe: acqua, una risorsa preziosa da proteggere” organizzato in collaborazione tra Lions Club Ferrara Ducale e scuola Aleotti – Dossi di Ferrara ed esteso anche ad una scuola di Occhiobello (grazie al coinvolgimento dei Lions club Santa Maria Maddalena alto e basso Polesine).

Il progetto, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, si è sviluppato in diverse fasi, con la collaborazione attiva degli insegnanti che hanno coordinato un percorso multidisciplinare nell’ambito della programmazione scolastica di Educazione Civica. Da ricordare in particolare che il Lions Club Ferrara Ducale sosterrà l’Istituto Aleotti Dossi a Ferrara grazie ad un contributo della Fondazione LCIF (Lions Clubs Foundation International) attraverso la piantumazione di un albero nella scuola e omaggi “sostenibili” a tutti i ragazzi e gli insegnanti coinvolti.

La presentazione delle conclusioni del progetto e del lavoro svolto da studenti, docenti e tutor, avverrà giovedì 27 maggio alle 10,30 (all’ITS Aleotti-Dossi di Ferrara, via C. Ravera 11) e all’incontro interverrà l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak che porterà il saluto dell’Amministrazione.

A fianco dell’assessore all’incontro conclusiovo interverranno Gianni Tessari – Governatore del Distretto 108 Tb, Chiara Contri – Presidente del Distretto Leo 108 Tb, Lorenza Bordin – Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Occhiobello, Glauco Bettarelli – Coordinatore Area Ambiente Distretto Lions 108 Tb Teresa Filippini – Coordinatrice LCIF Distretto Lions 108 Tb Francesca Barbieri – Dirigente I.C. Aleotti Dossi, Laura Petronella – Dirigente I.C. Occhiobello, Eugenia Giorgini – Delegata al Tema di Studio Nazionale Lions Distretto Lions 108 Tb e i docenti referenti del progetto a Ferrara e Occhiobello e la 1D dell’Istituto Aleotti Dossi, insieme a rappresentanti del Lions Club Ferrara Ducale e Lions e Leo Club Santa Maria Maddalena.