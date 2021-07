Giovedì 8 luglio, Bonaccini a Ferrara per incontrare sindaci e Consulta Economia e Lavoro

Continua il viaggio sul territorio della Giunta regionale che domani, giovedì 8 luglio sarà nella provincia di Ferrara. Un’intera giornata dedicata al confronto con gli amministratori e le comunità locali per gettare insieme le basi di una ripartenza che sia equa, inclusiva e sostenibile.

Con al centro la sanità, il welfare, ma anche gli investimenti per le infrastrutture, la riqualificazione urbana, la ricerca, la cultura.

Argenta, Terre del Reno, Tresignana, Codigoro le tappe in programma. Oltre al capoluogo, Ferrara: qui, alle 14, al Castello estense, il presidente Stefano Bonaccini e gli assessori regionali incontreranno i sindaci dei Comuni della provincia oltre ai componenti della Consulta Economia e Lavoro. Alle 15, il presidente Bonaccini, con il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e il vicepresidente della Provincia, Nicola Minarelli, terrà una conferenza stampa.

Il programma

Il primo appuntamento è alle 9 all’Ospedale Mazzolani-Vandini di Argenta: un’occasione per fare il punto sugli investimenti in programma.

Alle 10.45 la Giunta sarà a Terre del Reno per una visita al Municipio, ricostruito dopo il sisma.

Seguirà (ore 12.15) un incontro a Tresignana, per un sopralluogo negli spazi ex Calefo dove è in corso un progetto di recupero per la creazione di uno spazio culturale.

Alle 14 l’incontro con sindaci, amministratori, forze economiche e sociali a Ferrara, nella sede della Provincia, cui seguirà, alle 15, la conferenza stampa.

Nel pomeriggio (ore 16.15), Bonaccini e gli assessori saranno a Codigoro, per poi tornare a Ferrara per un duplice appuntamento: alle 18 la visita alla cooperativa di abitazione “Castello”, in occasione dei cinquant’anni di attività, e alle 19 quella al Meis, il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.

(Comunicato Regione Emilia-Romagna)