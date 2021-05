Gira in auto, di sera, con arnesi da scasso nel bagagliaio, denunciato dai Carabinieri

Mercoledì 12 maggio, i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi (Fe), notavano transitare in quel viale Manzoni un individuo, mai notato in zona, e che si aggirava per il littorale con fare sospetto.

I militari decidevano di fermare l’auto e controllare il soggetto, identificato per P.M., milanese 23 enne, già noto agli uffici di polizia per reati contro il patrimonio, per cui il controllo veniva esteso anche al veicolo in cui venivano rinvenuti attrezzi da scasso dei quali l’uomo non sapeva fornire ragione del trasporto.

Gli attrezzi venivano sequestrati e l’uomo denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.