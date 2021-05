Giro d’Italia a Ferrara: le deviazioni dei bus Tper per il passaggio della ‘carovana rosa’

Venerdì 21 maggio, il passaggio del “Giro ciclistico d’Italia 2021” comporterà la chiusura al traffico di alcune vie del centro di Ferrara.

Dalle ore 12.00 di venerdì e fino al deflusso della “carovana rosa” e alla conseguente riapertura delle strade, prevista indicativamente per le ore 14.30 circa, le linee di trasporto pubblico effettueranno le seguenti deviazioni temporanee di percorso, consultabili anche sul sito web di Tper, al link www.tper.it/giro21ferrara :

LINEA 1 Effettuerà regolare percorso fino a Viale Cavour, a sinistra in Corso Isonzo, alla rotatoria Isonzo/Piangipane invertirà la marcia, ritorno in Corso Isonzo, a destra in Viale Cavour e rientro in linea

LINEA 2 Direzione Viale Olanda: in uscita da Via Indipendenza/Via Marsala, a destra in Via Bentivoglio con immissione sul Cavalca ferrovia/Via Canapa, a destra in Via Porta Catena, alla rotatoria con Piazzale dei Giochi a sinistra in Via Tumiati/Viale XXV Aprile, a destra in Contrada del Mirasole/Via Ariosto, a sinistra in Viale Cavour/Corso Giovecca, a destra in Viale Alfonso D’Este e rientro in linea da Via San Maurelio

Direzione Barco Indipendenza : da Via San Maurelio devierà per Viale Alfonso d’Este/P.le Medaglie d’Oro/Corso Giovecca/Viale Cavour, a destra in Via Cittadella, a destra in Corso Porta Po, a sinistra in Via Pavone, a sinistra in Via XXV Aprile, a sinistra in Viale Belvedere, a destra in Via Tumiati, a destra in Via Porta Catena, a sinistra in Via Canapa, Cavalca ferrovia, a sinistra in Via Bentivoglio, a sinistra in Via Marsala e rientro in linea.

LINEA 3 Da Viale XXV aprile proseguirà in P.le Dante, ritorno in Viale XXV Aprile, inversione di marcia in Viale Belvedere, XXV Aprile riprenderà il percorso di linea (deviazione mercatale) fino alla rotatoria Isonzo/Piangipane, inversione di marcia e ritorno verso la rotatoria di P.le dei Giochi come linea 4.

LINEA 4 Dalla Stazione FS percorso regolare fino alla fermata Rivana, da qui ritornerà in Via G. Pesci e si dirigerà verso la Stazione come linea 3

LINEA 6 Da Porotto percorso regolare fino all’incrocio Via Modena/Via del Lavoro, a destra in Via del Lavoro e capolinea all’ Autostazione Via del Lavoro (fermata di Scarico), da dove ritornerà verso Porotto transitando per Via del Lavoro.

Da Cona Ospedale effettuerà regolare percorso fino a Viale Cavour, a sinistra in Corso Isonzo fino all’ Autostazione Rampari (capolinea), da cui ritornerà verso l’Ospedale di Cona.

LINEA 7 In direzione Malborghetto di Boara effettuerà percorso regolare fino all’incrocio Via San Giacomo/Viale IV Novembre, da dove proseguirà fino alla Stazione FS, facendo capolinea alla corsia linee 3 e 4.

In direzione Via Trenti effettuerà percorso regolare fino alla rotatoria Isonzo/Piangipane, invertirà la marcia e ritornerà verso Malborghetto di Boara.

LINEA 9 In direzione stazione FS effettuerà il regolare percorso fino a Viale Cavour, a sinistra in Corso Isonzo, alla rotatoria Isonzo/Piangipane invertirà la marcia per ritornare in Corso Isonzo, a destra in Viale Cavour e rientro in linea verso Via Mari/Pontegradella/Boara.

LINEA 11 Da S.M.Maddalena e Vallelunga (le corse saranno limitate a Pontevecchio) effettueranno percorso regolare fino alla rotatoria di P.le dei Giochi, a sinistra in Via Tumiati/Viale XXV Aprile, a destra in Contrada del Mirasole/Via Ariosto, a sinistra in Viale Cavour, inversione di marcia ai Giardini di Controviale Cavour, Viale Cavour, a destra in Via Cittadella, a destra in Corso Porta Po, a sinistra in Via Pavone, a sinistra in Viale XXV Aprile, a sinistra in Viale Belvedere, a destra in Via Tumiati, a destra in Via Porta Catena, a sinistra in Via Canapa e rientro in linea

Da Chiesuol del Fosso/Ex Dazio effettuerà percorso regolare fino a via Bologna/Foro Boario, a sinistra in Via Foro Boario, a sinistra in Via A. Ducale, Ingegneria, Stazione (fermata in corsia linee 1/6/9) e ritorno verso Chiesuol del Fosso Ex Dazio sullo stesso percorso, a ritroso.

LINEA 13 La corsa delle ore 13.22 da via Pavone a sinistra in Viale XXV Aprile, inversione in Viale Belvedere, ritorno in Viale XXV Aprile, a destra Contrada del Mirasole/Via Ariosto, a destra in Corso Porta Po, a sinistra in Via Cittadella, a sinistra in Viale Cavour e rientro in linea.

LINEA 16 (NAVETTA VACCINI) La corsa in partenza alle ore 12.15 dalla Fiera sarà limitata alla Stazione FS

LINEA 390 Le corse dirette in FS / Rampari San Paolo percorreranno Viale XXV Aprile, invertiranno la marcia in Viale Belvedere, Viale XXV Aprile, a destra in Contrada del Mirasole/Via Ariosto, a destra in Viale Cavour, a sinistra in Corso Isonzo ad arrivo all’Autostazione Rampari.

Corsa 13.18 per via Aeroporto: percorso regolare fino all’ Autostazione Rampari.

Corsa 13.25 per Via Kennedy: da Via Ariosto in Viale Cavour, a sinistra in Corso Isonzo ed arrivo all’ Autostazione Rampari.

LINEA 391 Le corse dirette in Stazione FS ed Autostazione Rampari devieranno per Via Canapa, Via Porta Catena, Viale XXV Aprile, Contrada del Mirasole/Via Ariosto, Viale Cavour, Corso Isonzo e termineranno all’Autostazione Rampari.

LINEA 392 Le corse dirette in Stazione FS, Autostazione Rampari, Autostazione Via del Lavoro devieranno per Corso Giovecca Viale Cavour/Corso Isonzo e termineranno all’Autostazione Rampari.

LINEA 393 Da Via Barlaam percorrerà Via Argine Ducale, Ingegneria e terminerà alla Stazione FS

LINEA 394 Le corse dirette in Stazione FS ed Autostazione Rampari devieranno per Corso Giovecca/VialeCavour/Corso Isonzo e termineranno all’Autostazione Rampari.

LINEA 395 Le corse in partenza alle ore 12.35 e 13.35 saranno soppresse

Linea 396 Il prolungamento per Via Catena sarà effettuato dalla linea 6 in partenza alle ore 13.45 circa dall’autostazione di via del Lavoro.

Linee 310/311/312/314 (corse in transito per Corso Porta Mare) Direzione Copparo: Autostazione Rampari, Corso Isonzo, Via Cittadella, Corso Porta Po, e rientro in linea. Viceversa in direzione Ferrara.

LINEE 320/321/322/326 Direzione Tresigallo: Autostazione Rampari, Corso Isonzo, Cavour, Corso Giovecca, P.le Medaglie d’Oro, a dx in Via Caldirolo, Via Colombarola, Via Marco Polo, Via San Maurelio e rientro in linea

Direzione Ferrara: percorso regolare fino a Piazzale Medaglie d’Oro, proseguirà per Corso Giovecca/Viale Cavour/Corso Isonzo e terminerà all’Autostazione Rampari.

LINEA 331 Direzione Lidi: Autostazione Rampari, Corso Isonzo, Viale Cavour, Corso Giovecca, Viale A. D’Este, Via San Maurelio, Via Comacchio, Ospedale di Cona, ingresso in superstrada e rientro in linea.

LINEA 340 Direzione Masi S. Giacomo: partenza dall’Autostazione Rampari anziché dalla Stazione FS, Corso Isonzo, Viale Cavour, Corso Giovecca, Viale A.D’Este e rientro in linea

La corsa delle 13.25 da Azzo Novello non transiterà in Stazione FS, da Azzo Novello devierà per Viale XXV Aprile, Contrada del Mirasole, Via Ariosto, Viale Cavour, Corso Isonzo, Autostazione Rampari, Corso Isonzo, Viale Cavour, Corso Giovecca, Viale A.D’Este e rientro in linea

Direzione Ferrara: percorso regolare fino a Piazzale Medaglie d’Oro, proseguirà per Corso Giovecca/Viale Cavour/Corso Isonzo e terminerà all’Autostazione Rampari.

LINEA 342 Direzione Portomaggiore: Autostazione Rampari, Corso Isonzo, Viale Cavour, Corso Giovecca, Viale A. D’Este e rientro in linea

Direzione Ferrara: percorso regolare fino a Piazzale Medaglie d’Oro, proseguirà per Corso Giovecca/Viale Cavour/Corso Isonzo e terminerà all’Autostazione Rampari.

LINEE 344/345 Le corse in partenza da Ferrara alle 12.40 e alle 13.42 partiranno dall’Autostazione di Via del Lavoro, percorreranno Via Maverna, via Arginone, Via Foro Boario, Via Bologna, San Martino, via Chiesa fino a Torre Fossa, a destra via Bassa fino al ponte di Sant’Egidio, si attraverserà il ponte e si svolterà a destra in via Ravenna per rientrare in linea a Gaibanella.

Alle 13:42 una corsa della linea 345 partirà dall’Autostazione Rampari, Corso Isonzo, Viale Cavour /Corso Giovecca, Viale A. D’Este e rientro in linea.

Linea 347 Direzione Ferrara: da via Bologna a sinistra in Via Foro Boario, a sinistra in Via Argine Ducale/Via San Giacomo e capolinea alla Stazione FS (corsia 1/6/9)

Linea 348 Le corse in partenza da Ferrara partiranno dalla Stazione FS, Via San Giacomo, Via A. Ducale, Via Foro Boario, Via Bologna, San Martino, Via Chiesa fino a Torre Fossa, a destra via Bassa e rientro in linea.

Linea 356 Direzione Ferrara: da via Bologna a sinistra in Via Foro Boario, a sinistra in Via Argine Ducale/Via San Giacomo e capolinea alla Stazione FS (corsia 1/6/9), viceversa per il ritorno. I bis diretti ad Altedo delle ore 13:40 da Autostazione Rampari attenderanno la riapertura.

Linea 953 corsa 95311 ore 12.40 da FS Stazione Ferroviaria partenza marciapiedi di partenza dei bus urbani davanti alla stazione, Via San Giacomo, Via Argine Ducale, a destra via Foro Boario, a destra via Bologna, entra in super strada a Chiesuol del Fosso direzione Lidi, uscita Ospedale di Cona, Via Comacchio e rientro in linea.

Saranno temporaneamente soppresse le fermate sui tratti stradali interessati da chiusure; saranno utilizzabili tutte le fermate presenti sui percorsi alternativi dei bus indicati nel dettaglio di ogni linea.