Gli appuntamenti “Ideali” dell’ultimo weekend di ‘Riaperture Photofestival Ferrara 2021’

Sarà un weekend ricchissimo di incontri ed iniziative a concludere la V edizione del ‘Riaperture Photofestival Ferrara 2021’ che dal 10 Settembre e fino al 3 ottobre veste la città estense di storie e di scatti Ideali.

Nei tre weekend trascorsi sono stati ospitati a Ferrara autori di calibro internazionale come Franco Fontana e Fabio Bucciarelli, che oltre alle opere esposte hanno tenuto rispettivamente un workshop e una masterclass apprezzatissime, Gideon Mendel, Francesco Faraci, Luis Cobelo, Eleonora Calvelli e Arianna Genghini, i cui progetti fotografici albergano, insieme a molti altri, in tutti quei luoghi abitualmente non accessibili al pubblico.

A far da cornice alle mostre come per le passate edizioni del Festival c’è anche un ricco calendario di iniziative che coinvolgono gli autori ospitati a Ferrara durante il Festival Riaperture.

“Riaperture vi aspetta per questo ultimo fine settimana: le mostre e i luoghi racconteranno storie ‘ideali’ e lo faranno con la presenza degli autori Serena Vittorini, Giorgio Bianchi, Lea Meienberg, Alessandro Cinque, Marco Buratti, Fabio Mantovani, Filippo Venturi, che guideranno i visitatori durante le visite guidate alle mostre e si racconteranno tra talk e caffè con l’autore, nelle diversi sedi del festival” così parla Giacomo Brini, Presidente di Riaperture PhotoFestival.

“Inoltre, avremmo l’onore di ospitare Renata Ferri per Incontri ‘Ideali’ – Renata Ferri con ‘Servono ancora le immagini di carta e di pixel? Riflessioni sulla necessità della fotografia’, una conferenza interessantissima di Giorgio Bianchi “Dal progetto fotografico al documentario” e la Performance in cui Ferrara Off reinterpreta ‘Ideale’ e poi, ‘È così la vita – An ode to standstill’, Liliana Letterese e Andrea Lugli (Il Baule Volante) sul tema della longevità.

Partecipare sarà il modo per salutare questa quinta edizione, che già a tanti ha lasciato emozioni, mostrato fotografie fantastiche e fatto scoprire luoghi della città di Ferrara sopiti, partecipare sarà il modo per salutarci in attesa della prossima edizione del 2022!”

Per non perdere nessun evento consultare il sito ufficiale di Riaperture PhotoFestival Ferrara.

Biglietterie con bookshop e merchandising

Le mostre sono aperte venerdì, sabato e domenica nel periodo dal 10 settembre al 3 ottobre 2021

ore 10,00 – 19,00

Biglietterie:

– Factory Grisù – via Ortigara 11

– Chiesa di San Paolo – piazzetta Schiatti, via Porta Reno 60

Ingresso 16 € – online 14 €

Soci Riaperture, Ferrara OFF, La Papessa Mantova, CNA, IBS Libraccio tessera fedeltà, YoungerCard, MyFe Card, studenti, over 65 e accompagnatori 14 €

Ingresso gratuito per i bambini fino a 13 anni e i disabili.

