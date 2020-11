In occasione della ‘Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate’, l’Istituto di Storia Contemporanea con il patrocinio di Comune di Ferrara, Comunità ebraica e Meis, nel salone d’Onore di palazzo Municipale, ha esposto in anteprima l’esposizione “Materiali per una mostra. Gli ebrei ferraresi nella Prima Guerra Mondiale”, dedicata all’ufficiale Silvio Magrini.