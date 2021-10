Gli ‘Intraprendenti’! raccontano le imprese: ripartono i percorsi tra scuola e impresa rivolti agli istituti superiori di Ferrara e provincia

Dopo un anno di sospensione dovuta all’emergenza Covid, tornano i percorsi tra scuola e impresa organizzati da Cna per le scuole superiori della provincia di Ferrara: si tratta di “Intraprendenti!”, giornate di orientamento all’imprenditorialità. Ottima la risposta degli Istituti: cinque sono le scuole che hanno deciso di partecipare per un totale di tredici classi e quasi trecento studenti; nove le imprese coinvolte. Oggi – martedì 19 ottobre – si è svolto il primo faccia a faccia tra gli imprenditori titolari d’impresa e le classi: nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, la maggior parte degli incontri si è svolto in presenza.

“Quest’anno – spiega Silvia Merli, responsabile dei rapporti con le scuole di Cna Ferrara – il progetto prevede due momenti: prima il tradizionale incontro con il titolare d’impresa. Poi la visita vera e propria in azienda, che dovrà tradursi in un video della durata di una quindicina di minuti, che racconti l’impresa da una prospettiva insolita, mettendone in luce gli aspetti più interessanti per un pubblico di giovani”.

In questa edizione “Intraprendenti” si propone un duplice obiettivo: da un lato avvicinare i giovanissimi al mondo imprenditoriale, permettendo loro di capire che cosa è veramente un’azienda. Dall’altro indurli ad esprimere il proprio punto di vista sulle imprese visitate, raccogliendo le proprie impressioni e testimonianza in un video da mostrare agli altri studenti della scuola. “In questo modo – spiega Merli – il progetto di orientamento all’impresa diventa anche un progetto di educazione tra pari, in cui gli stessi studenti trasferiscono ai compagni di scuola le proprie nuove conoscenze.”

Le visite alle imprese – che per motivi di sicurezza coinvolgeranno una delegazione di studenti per ciascuna classe – si svolgeranno nel mese di novembre. I video dovranno essere realizzati entro i primi giorni di dicembre.

Non mancherà un momento social, in cui potrà essere dato risalto deguato ai racconti in video: “Tutti i video racconti prodotti dalle classi partecipanti saranno proiettati in diretta Facebook in un’unica giornata dedicata e saranno accompagnati dai commenti di youtuber ed esperti di comunicazione aziendale che ne metteranno in risalto pregi e difetti, nell’ottica di una comunicazione efficace”

Ecco le scuole e le aziende che partecipano al progetto:

IIS F.lli Taddia – Cento – Referente Prof.ssa Elisa Lanzoni

Classi 5G e 5H indirizzo grafica – Vetreria Azienda: Box Doccia S.Agostino: Valeria Balboni

IIS Guido Monaco di Pomposa – Codigoro – Referente Prof.ssa Rosa Demetrio

Classi II, IV e V indirizzo AFM – Azienda: B&B Silo Systems s.r.l.: Alex Bonazza

Liceo L. Ariosto – Ferrara – Referente Prof.ssa Silvia Romagnoli Classe 4R indirizzo economico sociale – Azienda: Coop. Le D.I.T.A: Giacomo Orlandi

ITC V.Bachelet – Ferrara – Referente Prof.ssa Anna Caleffi

Classe 4B indirizzo SIA – Azienda: Krifi SPA: Mauro Baroni

Classe 4C indirizzo AFM – Azienda: Giulio Barbieri arl: – Giulio Barbieri –

IIS L. Einaudi – Ferrara – Referente Prof.ssa Anna Rosa Veronesi

Classe 3 A indirizzo MKTG e-Commerce – Azienda: Dot Env – Simone Checcoli

Classe 4 A indirizzo MKTG e-Commerce – Azienda: Ambienti Digitali – Paolo Barioni –

Classe 4 B indirizzo MKTG e-Commerce – Azienda: Delphi International – Riccardo Cavicchi

Classe 5 A indirizzo Azienda e Turismo – Azienda: Bytelabs – Giovanni Baraldi

Classe 5 B – indirizzo Azienda e Turismo – Azienda: Suono e Immagine – Davide Franco