“Granfondo del Po”: domenica 13 giugno ritorna la manifestazione ciclistica che coniuga sport e turismo

Per ciclisti esperti o solo appassionati domenica 13 giugno (dalle 8) dal Castello Estense in direzione Pontelagoscuro prenderà il via la 7.a edizione della manifestazione ciclistica “Granfondo del Po”, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Po River. L’appuntamento si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ferrara e di altri tredici Comuni ferraresi e rodigini.

L’iniziativa è stata presentata in Municipio nella mattinata di oggi, giovedì 10 giugno. Dopo il saluto del sindaco Alan Fabbri sono intervenuti Simone Zannini presidente Po River ASD, gli assessori comunali allo Sport Andrea Maggi e al Turismo Matteo Fornasini e Davide Cassani CT Nazionale ciclismo e presidente APT Emilia Romagna.

La gara vedrà ancora una volta lo start all’ombra delle torri del Castello Estense per poi svilupparsi su due collaudati percorsi di diversa distanza (uno di 71 chilometri e il più lungo di 120). Usciti dalla città i concorrenti percorreranno la sinistra Po in direzione delta e dopo avere attraversato una quindicina di Comuni fra le province di Ferrara e Rovigo, rientreranno per tagliare il traguardo in via Carli. La base logistica della manifestazione sarà al Palapalestre di via Tumiati che ospiterà anche la segreteria.

Per info www.granfondodelpo.it