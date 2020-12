Grazie a Spal e Basket Kleb Ferrara arrivano doni per i piccoli ricoverati nei reparti pediatrici del S. Anna

Si è svolta questa mattina, venerdì 11 dicembre, presso l’Area Accoglienza dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara la consegna dei gadget firmati “Spal” e “Basket Kleb Ferrara” destinati ai pazienti dei reparti pediatrici.

Essere in ospedale in un periodo così magico come le festività natalizie rappresenta un fardello pesante per bambini e adolescenti ricoverati e per i loro famigliari.

Questa iniziativa ha permesso però di portare un sorriso ed un momento di gioia e per questo un doveroso ringraziamento va alle due Società Sportive che, insieme alla collaborazione con l’Associazione Giulia ODV, hanno donato questi pensieri ai Reparti di Onco-Ematologia Pediatrica, Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’ospedale di Cona.

All’evento erano presenti, assieme al Commissario Straordinario, dott.ssa Paola Bardasi e al personale dei Reparti Pediatrici del Sant’Anna, Matteo Mazzoni (Presidente Top Secret), Franco Del Moro (Direttore Generale del Kleb Basket Ferrara), Tommaso Fantoni (capitano Top Secret Kleb Ferrara), Simone Colombarini (Patron della Spal), Walter Mattioli (Presidente della Spal) e Michele Grassi (Presidente Giulia ODV) accompagnato da una rappresentanza dei volontari dell’Associazione.