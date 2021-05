La Polizia Locale Terre Estensi aumenterà il suo contributo nelle attività di controllo e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti grazie all’utilizzo della APP il Rifiutologo. Gli agenti potranno contribuire nell’ambito delle attività quotidiane di controllo alla fondamentale azione di combattere con ogni mezzo la battaglia in favore dell’ambiente, segnalando con sempre maggiore tempestività ed efficacia situazioni di abbandono rifiuti nel nostro territorio.

Ogni agente in servizio sul territorio infatti potrà rilevare e inviare in tempo reale le segnalazioni di problematiche di competenza dei servizi ambientali Hera tramite una semplice interfaccia utente sullo smartphone di servizio.

“Per migliorare il decoro della città bisogna sfruttare anche i mezzi e le tecnologie a nostra disposizione – ha affermato l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – in particolare l’applicazione ‘il Rifiutologo’ può diventare un ottimo strumento nelle mani degli agenti di Polizia Locale, grazie alla geolocalizzazione e la segnalazione istantanea dei rifiuti abbandonati. Grazie alle segnalazioni sarà possibile monitorare con più precisione le aree oggetto di abbandoni di rifiuti e soprattutto garantire interventi sempre più tempestivi, a tutela del decoro della città. Il ‘Rifiutologo’ è usato quotidianamente da tantissimi ferraresi ed è uno strumento davvero utile, che ora sarà al servizio anche della Polizia Locale”.

Per il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Frazioni Nicola Lodi “con questa azione coordinata implementiamo l’efficienza del servizio della nostra Polizia Locale che per motivi di servizio percorre e frequenta ogni giorno strade e luoghi non sempre in vista della città e del forese. Rendiamo così un servizio utile sia agli operatori dei settori specifici cui è affidato il compito di intervenire, sia a tutta la collettività”.