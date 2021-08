Green TchoukBall sabato al Parco dell’Amicizia

Si sfideranno sull’erba quindici squadre

Un’altra estate è giunta ormai al termine. Lo si capisce da diverse cose: dai ragazzi che comprano tutto il necessario per la scuola, dalle famiglie che tornano dalle vacanze, dalla città che man mano si ripopola. Man non solo, in viale Krasnodar al parco dell’Amicizia Andrea Bui, da qualche giorno si possono vedere dei ragazzi che giocano uno sport particolare: il TchoukBall. Si stanno sicuramente preparando per l’evento che segna l’inizio dell’anno per il Ferrara TchoukBall: il torneo su erba Green TchoukBall, giunto alla sua 15ª edizione che si giocherà sabato 4 settembre. Da tre anni il torneo è anche il momento in cui il FETB ricorda Max Checchi, membro importante della società venuto a mancare nel 2018.

Il torneo si gioca su erba, con squadre in campo da massimo 5 giocatori. In tutto si sono iscritte 15 squadre con circa 80 giocatori in totale. L’evento inizierà alle 8:30 della mattina del 4 settembre al Parco dell’Amicizia Andrea Bui in viale Krasnodar e andrà avanti per tutto il giorno fino al pomeriggio. È un’occasione per conoscere questo sport particolare e per passare una giornata insieme ad amici, compagni di squadra e avversari.

A questo punto non ci resta altro che preparare le scarpe e aspettare sabato 4, in attesa di divertirci insieme a tutti quelli che vogliono passare una bella giornata al parco dell’amicizia. Sicuramente il bel gioco non mancherà, e come diceva Hermann Brandt, il bel gioco richiama il bel gioco.