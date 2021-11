Guide ascolto per grandi e piccoli con l’Associazione Musicisti Ferrara – VIDEO

Quattro diversi cartelloni di attività a ingresso libero quelli presentati dall’Associazione Musicisti di Ferrara – Scuola di Musica Moderna per l’anno 2021/22 in programma da sabato 27 novembre 2021 alle 15.30 con appuntamenti che proseguiranno con cadenze settimanali fino alla primavera 2022.

Una serie di 29 appuntamenti, che quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara propone, e che saranno dedicati alla cultura della musica nelle sue diverse sfaccettature. Ecco allora la Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle 15.30, le presentazioni letterarie di Nero su Bianco il giovedì alle 18.30 e, novità di quest’anno, le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17.30.

All’incontro con i giornalisti mercoledì 24 novembre 2021 nella residenza municipale sono intervenuti l’assessore comunale alle Politiche Giovanili Micol Guerrini, il presidente e la vicepresidente dell’Associazione Musicisti di Ferrara aps Roberto Formignani e Ambra Bianchi insieme con il rappresentante del consiglio direttivo di Amf e i collaboratori Ludovico Bignardi, Mario Pantaleoni e Giorgio Rimondi.



“Un’attività veramente importante e che mi è particolarmente vicina, questa di accompagnare alla comprensione di ciò che ascoltiamo, sia dal punto di vista delle sonorità sia dal punto di vista storico – ha sottolineato l’assessore Micol Guerrini – e di cui ringrazio l’Associazione dei musicisti di Ferrara per l’ideazione e l’organizzazione. La Scuola di Musica moderna è un punto di eccellenza del nostro territorio e questi interventi non vanno dati per scontati. Sono tante grandi opportunità per tutti i cittadini per prepararsi ad ascoltare meglio ciò che piace e magari scoprire o imparare ad apprezzare cose nuove”.

“Dopo l’esperienza online dell’edizione realizzata durante l’emergenza sanitaria – ha spiegato Formignani – quest’anno si torna in presenza con una formula mista, che prevederà anche il collegamento in diretta Facebook e Youtube, sperimentato l’anno scorso con successo e dove sono ancora a disposizione le registrazioni di 10 lezioni-incontro, visibili sul canale You-Tube scuoladimusicamodernaAMF”. L’ accesso a tutti gli incontri che si svolgeranno nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna (via Darsena 57, Ferrara) sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

“Quest’anno abbiamo inserito un apposito cartellone dedicato ai bambini” ha fatto notare la vicepresidente dell’associazione Ambra Bianchi, responsabile anche del corso di Ritmìa per bimbi in età prescolare della Scuola di musica ferrarese che si occupa di formazione degli insegnanti e di laboratori per i bambini in tutt’Italia.

Oltre agli appuntamenti a ingresso libero – hanno quindi ricordato i rappresentanti dell’associazione di promozione sociale – l’AMF da più di 20 anni mette a disposizione degli iscritti, corsi complementari di teoria e solfeggio, armonia, coro, barbershop e musica d’insieme e Home Rocording. Oltre ai corsi complementari, frequentabili anche dagli esterni versando una minima quota partecipativa, l’Associazione Musicisti di Ferrara APS, sostiene e organizza masterclass, formazione professionale e seminari gratuiti o a costo minimo e festival ad ingresso libero (Un Fiume di Musica) e concerti per raccolta fondi.

LE SCHEDE a cura degli organizzatori

Guida All’ascolto – Per il diciannovesimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme moderne, l’Associazione Musicisti di Ferrara APS – Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Assessorato Politiche per i Giovani, organizza per l’anno 2021-2022 una serie di appuntamenti nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57. Gli incontri sono ad ingresso libero e hanno come temi la guida all’ascolto dei generi musicali moderni più importanti. “L’esigenza di questi appuntamenti è cominciata quando, durante le lezioni di strumento facendo alcuni riferimenti a stili e/o ad artisti importanti per la musica, ci siamo accorti che molte cose non si potevano dare per scontate; anche se siamo in un’ epoca in cui la tecnologia ci permette l’accesso a milioni di brani, spesso non si sa cosa si ascolta e da dove provengano. Con queste appuntamenti, cerchiamo di stimolare l’interesse e l’approfondimento della musica ascoltata e suonata, oltre a creare un ritrovo di persone con lo stesso interesse, siano queste interne o esterne alla scuola “.

*Quest’anno, quattro appuntamenti saranno legati al corso di Boogie Woogie e Lindy Hop tenuto da Alice Formignani e Beppe Nardelli, con l’obiettivo di avvicinare il ballo alla cultura swing, attraverso progetti e serate a tema che uniranno la musica dal vivo alla pratica danzante e percorsi di musica d’insieme (corso complementare) legata allo swing condotte da Lorenzo Baroni.

GUIDA ALL’ASCOLTO 2021/22 – PROGRAMMA ore 15,30

Sabato 27 novembre *Sing, Sing, Swing! Massimo Mantovani;

Sabato 4 dicembre Soul Music Meets R’n B: la Black Music degli anni ’70 Andrea Taravelli;

Sabato 8 gennaio *Rock’n Roll! Roberto Formignani;

Sabato 22 gennaio *Il jazz delle grandi orchestre swing e la danza Federico Benedetti;

Sabato 12 febbraio *All’s Music…. Musicals! Ricky Doc Scandiani;

Sabato 26 febbraio Stylized Blues: il suono di Jeff Beck Giorgio Rimondi e Roberto Formignani;

Sabato 5 marzo Il Texas Blues Mario Pantaleoni e Roberto Massetti;

Sabato 9 aprile Glass Enclosure: la musica di Bud Powell Giorgio Rimondi e Massimo Mantovani;

Sabato 23 aprile Entartete Musik: il jazz, musica “degenerata ” Coco Schumann e i jazzisti del campo di Terezìn Pasquale Maria Morgante;

Sabato 7 maggio Da Nebraska a Born in the USA: l’oscurità ed il chiarore di Bruce Springsteen Lauro Luppi e Michele Marchesini;

Sabato 14 maggio Flute Stories: da un soffio di vento all’elettronica Ambra Bianchi.

Classica d’Ascolto – Per il decimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme, l’Associazione Musicisti di Ferrara APS-Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Assessorato Politiche per i Giovani, organizza una serie di incontri che hanno come temi la guida all’ascolto della musica classica.

La finalità di questi appuntamenti è quella di rendere evidente, soprattutto alle nuove generazioni, l’attualità di una tradizione che troppo spesso viene a torto considerata d’élite o “anacronistica”, ma che di fatto costituisce le fondamenta del nostro linguaggio musicale e del nostro patrimonio culturale.

La domenica dalle ore 15,30 presso l’ Aula Magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

CLASSICA D’ASCOLTO 2021/22 – PROGRAMMA ore 15.30

Domenica 12 Dicembre Accadde in Italia Pierclaudio Fei;

Domenica 16 Gennaio Romanticismo in pezzi Dario Favretti;

Domenica 30 Gennaio Peer Gynt tra musica e immagini Doris Cardinali e Ludovico Bignardi;

Domenica 13 febbraio Il baritono Claudio Sgura si racconta nei differenti ruoli pucciniani Claudio Sgura;

Domenica 27 febbraio Traiettorie verdiane: musica e vicino Oriente tra Nabucco e Aida Alessandro Roccatagliati;

Domenica 6 marzo Il silenzio del suono Ambra Bianchi;

Domenica 20 marzo Le ”chiavi” del ritmo: musiche e danze della tradizione europea Massimo Mantovani;

Domenica 10 aprile La musica nel tempo di Dante Alessandra Gavagni e Monica Farnetti.

Guida all’Ascolto per bambini (3-10 anni) – Da sempre attenta alla formazione musicale dei più piccoli, con corsi e attività già dalla prima infanzia l’Associazione Musicisti di Ferrara APS, sede del Dipartimento Musicale Metodo Ritmìa® (riconosciuto dal MIUR), inaugura una serie di Guide all’Ascolto per bambini, il venerdì pomeriggio alle 17.30 nell’aula magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna, via Darsena 57, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

Il mondo della musica, attraverso gli elementi che la compongono, gli strumenti musicali, i generi, le storie e i racconti, viene presentato ai bambini dai 3 ai 10 anni di età, in un clima stimolante, giocoso e piacevole, favorendo l’interazione tra insegnanti e partecipanti. Un viaggio tra narrazioni divertenti, esecuzioni dal vivo, per “guidare” i giovani esploratori nel fantastico universo musicale che li circonda e per attivare l’intelligenza musicale che influisce sullo sviluppo emotivo, spirituale e culturale più di altre intelligenze.

GUIDA ALL’ASCOLTO PER BAMBINI 2022 – PROGRAMMA ore 17.30

Venerdì 14 gennaio RITMO E MELODIA: Due amici inseparabili Lele Barbieri e Ambra Bianchi;

Venerdì 18 febbraio IL MONDO DEL VIOLINO: archi, corde e altre magie Julie Shepherd;

Venerdì 11 marzo PERCHÉ I MUSICISTI PORTAVANO LA PARRUCCA BIANCA? Alessandra Gavagni;

Venerdì 1 aprile PIERINO e IL LUPO: quando una fiaba diventa grande musica Ludovico Bignardi;

Venerdì 6 maggio ELEFANTI ROSA E FANTASTICHE STORIE DI JAZZ Riccardo Baldrati e Francesca Marchi.

Presentazioni letterarie Nero su Bianco 2022 – A seguito della pubblicazione del libro di Giorgio Rimondi e Massimo Mantovani “Storie di Standard” (edizioni AMF) dall’anno 2019 l’Associazione Musicisti di Ferrara APS, ha avviato una serie di presentazioni letterarie ad ingresso libero dal titolo “Nero su Bianco”, con lo scopo di promuovere la conoscenza di pubblicazioni legate alla musica e alla sua cultura.

Per l’anno 2022 AMF presenta il giovedì alle ore 18,30 una serie di 5 appuntamenti letterari nell’ aula magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57, a ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

Avremo quindi l’onore di ospitare delle penne che hanno fatto la storia dell’informazione musicale degli ultimi 40 anni come Max Stefani (direttore del Mucchi Selvaggio), Mauro Zambellini (Buscadero), Lorenz Zadro e Antonio Boschi (quest’ultimo redattore della rivista Il Blues), Roberto Menabò e Giorgio Rimondi veterani della pubblicazione musicale.

NERO SU BIANCO 2022 – IL PROGRAMMA ore 18.30

Venerdì 4 febbraio In Rock We Trust di Max Stefani (Popo Agie Inc. edizioni);

Venerdì 25 febbraio Blues Pills e Altre Storie di Lorenz Zadro e Antonio Boschi (Arcana edizioni); Venerdì 18 marzo The Allman Brothers Band, I Ribelli del Southern Rock di Mauro Zambellini (ShaKe edizioni);

Venerdì 8 aprile Worried Blues. Storie di uomini e donne, bianchi e neri che hanno cantato il blues – Roberto Menabò presenta la sua trilogia auto prodotta;

Venerdì 29 aprile L’invasione degli Afronauti di Giorgio Rimondi (ShaKe edizioni).