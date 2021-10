Halloween a Ferrara, alla Fiera arriva ‘Monsterland’: sul palco da Gue Pequeno a Mamacita. Ingresso solo in maschera

Musica – dal rap di Gué Pequeno e al reggaeton di Mamacita – effetti speciali, coreografie, un mapping show in 3D, la ‘Zombie walk’, effetti speciali di magia e stregoneria, in uno spazio di 20mila metri quadrati: torna ‘Monsterland Halloween Festival’ a Ferrara, dopo la pausa – causa pandemia – del 2020 e dopo una prima edizione ferrarese, nel 2019, da migliaia di presenze. Scenario dell’edizione 2021 sarà Ferrara Fiere congressi. L’appuntamento è per domenica 31 ottobre. Si entra rigorosamente in maschera o con trucco (realizzabile anche alla fiera grazie alla presenza di make up artist dedicati).

La partenza è prevista alle 18 (apertura cancelli alle 17), con tre stage musicali. Nell’ordine di esibizione, sul palco: Gué Pequeno, DJ Tayone, quindi il reggaeton di Mamacita. Poi, per il secondo stage, in scena la techno di Marcell Dettmann, Sam Paganini, Mattia Trani (live) V111 e IVision. Gli artisti dello stage 3 saranno comunicati a breve. Oltre ai concerti in programma, piazzale e padiglioni si trasformeranno in una ‘terra dei mostri’, tra atmosfere horror, personaggi mostruosi, proiezioni, spettacoli.

“Dopo l’Oktoberfest, con oltre 40mila persone in dieci giorni, evento per il quale Ferrara ha ricevuto apprezzamenti anche dalla Baviera, Fiera torna ad essere cornice di appuntamenti di forte richiamo. Monsterland lo avevamo lasciato nel 2019, con una grandissima festa ai piedi del Castello e nelle piazze limitrofe. Oggi le condizioni consentono di riproporlo, in un nuovo scenario e su larghi spazi, e con la collaborazione della Fiera, che conferma il suo ruolo vivo, attivo, capace di proporre un calendario nuovo e aperto anche ai giovani, con manifestazioni fortemente attrattive”, dice il sindaco Alan Fabbri.

Monsterland Halloween Edition è organizzato da Unconventional Events e Madame Butterfly, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Il secondo stage musicale è realizzato in collaborazione con Uncode, collettivo di organizzazione eventi, rivolto alla diffusione della più innovativa musica elettronica.

L’accesso alla Fiera è consentito esclusivamente ai maggiorenni muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Le prevendite sono disponibili on line, sino ad esaurimento, sui circuiti TicketOne, TicketSms, MailTicket.