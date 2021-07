HANDBALL: le avversarie di Ferrara United

Nel prossimo campionato di serie A2

Il Consiglio Federale della FIGH riunitosi a Misano Adriatico in data 10 Luglio, in occasione della giornata conclusiva del 17° Festival della Pallamano, ha stabilito le linee guida dei prossimi campionati di Serie A1 e A2 maschili e femminili. In Serie A2 maschile saranno in tutto 40 le compagini ai nastri di partenza, con 1^ giornata calendarizzata per il prossimo sabato 11 settembre: due gironi (A & B) composti da 14 squadre, mentre il C solamente da 12. Confermata la formula della Final6 per decretare le due selezioni promosse in A1. Due richieste di reintegro accolte e che hanno riguardato Mezzocorona nel Girone A, Girgenti nel Girone C. A completare il Girone B sarà la “colleggiale” federale del “Campus Italia”, in campo senza però diritto a competere per il salto di categoria.

Le squadre al via della Serie A2 maschile per la stagione 2021/22:

Girone A: Molteno, Cassano Magnago, San Vito Marano, Malo, Palazzolo, Cologne, Torri, Emmeti Group, Oriago, Vigasio, Ferrara United, Secchia Rubiera, Parma, Mezzocorona

Girone B: Casalgrande, Bologna, Pallamano ’85 San Lazzaro, Romagna, Prato, Ambra, Chiaravalle, Camerano, Cingoli, Follonica, Lions Teramo, Ogan Pescara, Verdeazzurro, Campus Italia

Girone C: Fondi, Benevento, Atellana, Noci, Lanzara, CUS Palermo, Il Giovinetto, Mascalucia, Aetna Mascalucia, Haenna, Crazy Reusia, Girgenti