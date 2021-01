Hanno preso il via da lunedì le vaccinazioni al San Rocco

Hanno preso il via lunedì 11 gennaio le vaccinazioni anticovid alla Cittadella San Rocco di Ferrara. L’ex-anello del Sant’Anna è il quarto punto predisposto per la campagna vaccinale in provincia di Ferrara.

Nel territorio estense, sono già attivi il Sant’Anna di Cona, dove è stata vaccinata la prima ferrarese lo scorso 27 dicembre e cioè la dott.ssa Noemi Melloni, l’Ospedale del Delta di Lagosanto ed il Santissima Annunziata di Cento.

Sono tre le postazioni di somministrazione con una zona di attesa ed una dove rimanere 15 minuti dopo la somministrazione del vaccino, in osservazione. Intanto, a livello regionale sono già oltre 80.000 le persone vaccinate, di cui oltre 50.000 sono operatori sanitari e sociosanitari.

La fascia d’età più presente è quella tra i 50 ed i 59 anni, con oltre 20.000 unità, seguita da 17.000 quarantenni e 14.000 trentenni. Quasi tremila le persone vaccinate di età superiore ai 90 anni.