Happy Pfizer raddoppia: sabato sera si replica a lido Spina

Visto il successo di ieri sera, l’iniziativa Happy Pfizer, accesso diretto alla somministrazione del vaccino contro il Covid 19, si ripeterà anche sabato sera sempre a Lido di Spina presso l’ambulatorio di Guardia Medica Turistica in via Leonardo da Vinci 117, dalle ore 17 alle ore 20:30 fino ad esaurimento delle dosi.

I minorenni dovranno essere accompagnati da genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) muniti di apposita modulistica.

Si tratta di un’ulteriore iniziativa mirata ad incentivare la vaccinazione per la fascia d’età più giovanile, che si affianca all’attivazione dell’accesso diretto vaccinale per le persone tra i 12 e i 30 anni, da lunedì prossimo direttamente accedendo alle sedi vaccinali, o attraverso la semplice registrazione su un form online (accessibile dall’apposito banner collocato nella homepage del sito aziendale www.ausl.fe.it), nonché alla vaccinazione presso i medici di famiglia, aperta anche alle fasce d’età più alte, in virtù degli appositi accordi stipulati con l’AUSL (è sempre consigliabile telefonare prima al proprio medico per informazioni ed appuntamento).