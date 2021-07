Hera: nuovo potenziamento per l’acquedotto ferrarese

Martedì 20 luglio, nei pressi del ponte Bardella, a Pontelagoscuro, Hera realizzerà un nuovo collegamento su una importante adduttrice dell’acquedotto cittadino.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che renderanno l’infrastruttura idrica ancora più performante e resiliente, sarà necessario sospenderne per qualche ora il funzionamento.

Questo intervento non comporterà disagi alla viabilità e non causerà interruzioni di servizio agli utenti ferraresi, ma potrebbe provocare alcuni temporanei abbassamenti della pressione di esercizio, in conseguenza dei quali potrebbero esserci difficoltà nel recapito dell’acqua di rete ai piani superiori degli edifici più alti.

Inoltre, al termine dei lavori potrebbero verificarsi isolati casi di intorbidimento dell’acqua. Ricordiamo dunque che, in questo caso, il cliente è pregato di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.

Hera ricorda infine che, in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie), è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento gratuito 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.