HOCKEY FERRARA TRAVOLGENTE SUL CUS VERONA

Confronto dominato dai Warriors, vittoria 10 a 0, secondo posto in solitudine

Gara decisamente a senso unico quella vista al pattinodromo G.Burani di Ferrara dove i Warriors si sono imposti senza patemi sul Cus Verona con il punteggio di 10 a 0. Vittoria che consente alla squadra ferrarese di andare ad accasarsi in solitudine in seconda posizione in classifica alle spalle del Vicenza, scavalcando ancora una volta il Milano, che vincendo solo all’over time con il Monleale incassa 2 punti anziché i tre assegnati per la vittoria nei tempi regolamentari.

La cronaca della partita vede il Verona che imposta immediatamente il gioco sulla velocità sfruttando le buone doti di pattinaggio dei suoi atleti, gioco veloce ma improduttivo e il Ferrara che cerca di adeguarsi al ritmo degli avversari senza però riuscire ad arrivare alla conclusione in maniera insidiosa.

Devono passare circa 6 minuti perché gli estensi riescano ad organizzare idee e gioco e al minuto 14 del primo tempo Joshua Weger apre le marcature per i padroni di casa.

Poco dopo la rete il Ferrara beneficia di una superiorità numerica che mette a profitto con la seconda rete , sempre per mano di Weger.

La partita oramai è incanalata su questi binari, con il Ferrara che ha il controllo del gioco, fa maggiore possesso e sfrutta buona parte delle occasioni da gol che si costruisce.

Si registreranno altre tre marcature prima della fine del tempo con i gol di Mazzarol, Crivellari, Grancara che consentiranno al Ferrara di andare al riposo con un punteggio di 5 reti a 0.

Nel secondo tempo si rispetta il copione, con Ferrara tranquillamente in controllo di gara che trova per altre 5 volte la via del gol grazie ad una doppietta dell’altro americano Anthony Koslow e alle reti di Crivellari, Mazzarol e Cocchi.

Fischio finale che sancisce la larga vittoria dei ragazzi di coach Buzzo e che permette al portiere estense Alberto Cipriano di festeggiare il suo primo shutout (ovvero una partita senza subire gol) da quando gioca nella massima serie.

La prossima partita i Warriors la disputeranno sabato 6 Febbraio a Piacenza. Obbligo cercare la vittoria e i tre punti per rimanere ancorati alla seconda posizione.

Come sempre la partita sarà visibile in streaming.