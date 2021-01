HOCKEY: Ferrara vince di Misura a Monreale

Importate successo esterno 4 a 3, che consente ai Warriors di mantenere il secondo posto

Tre punti preziosi quelli conquistati in trasferta a Monreale dal Ferrara, punti che consentono di rimanere al secondo posto incollati al Milano dietro la capolista Vicenza e di distanziare la diretta inseguitrice, Padova, sconfitto proprio dal Vicenza.

La partita è stata molto equilibrata, il Monleale , dopo il cambio di allenatore ed alcuni innesti importanti non era certo quello visto a Ferrara nella gara di andata. Squadra dei padroni di casa che è scesa in campo con ordine e determinazione mettendo in difficoltà i Warriors che al minuto 15 del primo tempo sono andati sotto grazie alla marcatura di Cortenova. Bastano però una trentina di secondi ai ferraresi per portarsi in parità con il gol di Patrick Mazzarol su assist di Anthony Koslow.

Gara aperta, Monleale che in prevalenza difende a zona rendendo difficile la vita agli attaccanti estensi e che trova ancora la via del gol con Dylan Ghiglione che riporta avanti i suoi.

Si va al riposo con il Monleale in vantaggio per 2 a 1.

Il Ferrara finalmente riesce a prender le misure della gara e con la coppia americana Weger e Koslow , prima pareggia e poi si porta in vantaggio per 3 a 2.

A chiudere la partita ci penserà poi Patrick Mazzarol che a 2 minuti e 30 dal fischio finale realizza la sua personale doppietta.

Ferraresi sul 4 a 2 ma le emozioni non finiscono qui, infatti, circa 30 secondi dopo la rete estense , i piemontesi accorciano ancora le distanze con la rete di Edoardo Crisci, tenteranno poi il tutto per tutto togliendo il portiere ed inserendo il quinto uomo di movimento, ma il Ferrara contiene bene e non c’è più tempo.

Risultato finale: Monleale 3 Ferrara 4.

3 punti d’oro per rimanere incollati alla parte alta della classifica e archiviata questa partita pronti per il prossimo impegno casalingo di Sabato 30 che vedrà il Ferrara Hockey Warriors opposto al Cus Verona Hockey.

Partita che come sempre sarà trasmessa via streaming.

Nella foto: Patrick Mazzarol (Foto di Ilaria Munari):