HOCKEY: ritorno al successo per Warriors

Dopo due stop, arriva la vittoria, 4 a 1, su Monreale

Si scuotono dal lieve torpore delle ultime due gare gli estensi e tornano al successo con una prestazione che ha ridato punti e fiducia all’intero team

Quella di sabato era una partita molto delicata in quanto faceva seguito a due sconfitte consecutive e inoltre la squadra ha dovuto fare i conti con le pesanti assenze di Alessio e Nicola Lettera, il primo infortunato e il secondo invece squalificato per un turno.

Le premesse non erano delle migliori e di fronte ad un Monleale in decisa crescita era necessario fare appello a tutte le risorse per vincere la partita.

Il Ferrara scende in campo molto determinato, gioca in maniera corale, tiene sempre le redini del gioco e a 5 minuti dal fischio iniziale apre le marcature con la coppia francese Duchemin- Gaboriau ; assist del primo e gol del secondo.

I due garçons si ritaglieranno il ruolo di protagonisti per l’intero match. Il secondo gol estense arriva ad opera di Crivellari in power play su assist di Gaboriau ed è sempre Gaboriau a fornire il disco ad Andrea Bellini che dopo una lunga cavalcata lo andrà a depositare alle spalle del portiere avversario per il 3 a 0.

Si va al riposo su questo punteggio. Nella ripresa il Ferrara tiene il controllo della partita e verso la metà del tempo sono ancora Gaboriau e Duchemin a chiudere l’incontro mettendo a segno la quarta rete questa volta a ruoli invertiti, assist di Alexandre Gaboriau e gol di Sebastian Duchemin.

Il Monleale realizzerà il gol della bandiera a 5 minuti dalla fine della partita sfruttando l’opportunità del doppio vantaggio numerico per falli fischiati a due giocatori estensi.

Risultato finale 4 a 1 per il Ferrara conquistato con una prova convincente sia nel gioco che nel carattere messo in campo, ora non rimane che dare continuità a quanto di buono fatto e preparare con la massima attenzione la trasferta di sabato prossimo sul campo dell’Edera Trieste.