I 250 anni di Beethoven nel concerto ‘online’ di Baricco al Teatro Comunale

In occasione dei 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven, è andato in scena – nella giornata di Santo Stefano – il concerto spettacolo di e con Alessandro Baricco dedicato al grande compositore.

L’evento era stato registrato alcune settimane fa e reso disponibile inizialmente in esclusiva per le scuole, sul canale Vimeo del Teatro Comunale di Ferrara per la giornata di mercoledì 16 dicembre.

Un omaggio che il Teatro e il Ministero dell’Istruzione hanno inizialmente donato alle scuole d’Italia in un anno particolarmente complesso per il mondo dell’educazione e della formazione.

La lezione-spettacolo su Beethoven, con Alessandro Baricco, è stata realizzata al Comunale di Ferrara con la pianista Gloria Campaner, particolarmente apprezzata per la sua versatilità, e i trenta giovanissimi musicisti dell’Orchestra Canova, tutti under 25, diretti dall’altrettanto giovanissimo Enrico Saverio Pagano.

Sabato 26 dicembre alle 18.00, l’evento è stato diffuso a tutti sul canale YouTube del Teatro Comunale Abbado, ottenendo ampio consenso e gratitudine per una iniziativa culturale molto apprezzata dalla cittadinanza.