I 35 anni di Inside che reagisce alla crisi del 2020

Il 2020 è un anno importante per Inside che, malgrado le limitazioni imposte dalla pandemia e le difficoltà dei mercati, registra una serie di risultati altisonanti.

Il primo è un anniversario di prestigio, quello dei 35 anni di attività per l’agenzia di comunicazione nata a Padova, poi cresciuta tra Ferrara e Milano, pur mantenendo il suo cuore pulsante nella città emiliana, e che coinvolge complessivamente 33 professionisti.

Grazie alla vision di Luca Targa nel ruolo di CEO e Direttore Strategico l’agenzia figura oggi tra le prime a livello nazionale per competenze e offerta di servizi nell’ambito della comunicazione e del marketing digitale e off-line, rivolgendosi a realtà nazionali e a svariate multinazionali.

Ci sono anche altri numeri a confermare la crescita di Inside in questo 2020: innanzitutto un fatturato che attualmente si assesta sul +20% rispetto all’anno precedente, un risultato per molti versi straordinario rapportato al contesto di diffusione del Covid-19.

Poi i premi: 14 riconoscimenti nazionali, di cui 11 per progetti principalmente di Branded Content, Immagine Coordinata, Digital e Social Marketing, realizzati per i clienti, che portano il totale complessivo a 131, oltre a 3 premi alla carriera conferiti al CEO Luca Targa che ha manifestato una sincera soddisfazione in relazione ai traguardi raggiunti.

“Il nostro 35° anniversario capita in un momento di indubbie difficoltà socioeconomiche per i mercati internazionali. Come Inside abbiamo saputo trasformare i momenti critici in opportunità, partendo dall’analisi di un contesto totalmente nuovo, riuscendo a fornire risposte concrete per i nostri clienti al fine di promuovere i loro prodotti in modo innovativo. L’incremento del fatturato e dei nuovi contatti rappresenta un risultato estremamente positivo che ha premiato innanzitutto l’impegno della nostra squadra visto che ci siamo fatti trovare adeguatamente strutturati per far fronte all’emergenza pandemica. Tutto questo è stato possibile grazie a investimenti pensati per tempo, dalle nuove metodologie di Digital Marketing, al personale altamente specializzato oltre che nella creazione di un dipartimento interno – l’InsideLab – dedicato alla formazione di alto livello per collaboratori e clienti. Ci ricorderemo sicuramente di quest’anno e, anche per questo, durante la pausa estiva, ho elaborato i contenuti di un nuovo libro, che uscirà proprio in occasione delle festività natalizie, in cui si parlerà di molti temi, tra cui la ciclicità delle crisi e le ricette per uscirne più forti di prima”.

(Ufficio stampa Inside)