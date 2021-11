Anche quest’anno è possibile sostenere la ricerca contro il cancro acquistando una o più confezioni dei Cioccolatini della Ricerca.

Sabato 6 novembre i volontari Airc saranno in oltre 1.200 piazze in tutta Italia: a Ferrara la referente Airc Paola Peruffo sarà presente insieme ai volontari in piazza Municipale, sotto il Volto del Cavallo, dalle 8.30 fino a esaurimento dei prodotti.