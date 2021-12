“I colori del Natale”: un’anteprima ricca di spettacoli domenica 5 dicembre alle 16 alla Sala Polivalente di Comacchio

Nuova anteprima a ‘I colori del Natale’, che domenica 5 dicembre propone alla Sala Polivalente (a partire dalle 16) un lungo pomeriggio di spettacoli con Lorenzo Palmieri, I Burattini di Mattia Zecchi e Josephine Ciufalo.

La rassegna si dipanerà fino ai primi giorni del 2022, riprendendo gli elementi che ne hanno decretato il successo negli anni, ossia Natale nella Bottega di Geppetto (sorta di teatrino stabile dei burattini allestito in maniera permanente nei giorni di festa nell’Antica Pescheria presso i Trepponti), le anteprime (che andranno in scena alla Sala Polivalente) e gli spettacoli all’aperto di arte di strada e teatro di figura che animeranno l’Arena di Palazzo Bellini.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, adatti a un pubblico dai 3 anni in su, particolarmente indicati per ragazzi e famiglie ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età.

Le anteprime:

– domenica 5 dicembre – ore 16 – Ingresso libero

Un ricco pomeriggio di spettacoli con

– Lorenzo Palmieri

– I Burattini di Mattia Zecchi

– Josephine Ciufalo

Sala Polivalente di Palazzo Bellini – Via Agatopisto 7

Sul palco insieme, secondo una formula originale e proposta già in passato con formule sempre nuove e differenti, tre artisti animeranno a partire dalle 16 il pomeriggio della Sala Polivalente, offrendo al pubblico comacchiese il meglio del loro lavoro. Una carrellata di farse, sketch e atti unici che indagheranno le varie tecniche del teatro di figura, tra burattini, marionette e pupazzi dentro e fuori il teatrino.

Lorenzo Palmieri, apprezzato interprete del teatro dei burattini e già allievo dell’Atelier delle Figure, porterà alla ribalta del teatrino le avventure di Mengone Torcicolli, unica maschera marchigiana documentata nelle cronache storiche e popolari, che lo stesso Palmieri ha riscoperto e sta portando sulla scena con successo in tutta Italia da oltre un decennio. Sempre nel solco della tradizione burattinesca si innesta il lavoro dell’altro protagonista dell’evento, Mattia Zecchi, conosciuto e sempre apprezzato dal pubblico locale, e che interpreterà nuove avventure di Fagiolino e delle altre maschere emiliane.

Con loro sul palco una novità: Josephine Ciufalo, recentemente diplomatasi all’Atelier delle Figure e fondatrice della Compagnia in Volo, proporrà lo spettacolo Ex Coelis, ovvero le avventure di un extraterrestre approdato casualmente sulla terra nel giorno di Natale; un lavoro dinamico e imprevedibile che spazia tra narrazione, musica dal vivo e pupazzi animati a vista, con la regia di Milo Scotton.

Prossimo appuntamento: mercoledì 8 dicembre con Teatro delle Dodici Lune

Per l’accesso degli spettatori dai 12 anni in su è richiesto il Green Pass.

INFO

www.facebook.com/burattinimaxventuri

Tel. 349 0807587