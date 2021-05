I diritti violati dei bambini fra guerre, violenza e pandemia – VIDEO

Secondo le notizie dei media internazionali, almeno 14 bambini nello Stato di Palestina e1 bambino Israele sarebbero stati uccisi da lunedì scorso.

Altri 95 bambini a Gaza e in Cisgiordania – compresa Gerusalemme Est – e 3 bambini in Israele sarebbero stati feriti negli ultimi cinque giorni.

Siamo sull’orlo di una guerra su larga scala e in ogni guerra, ci ricorda l’Unicef i bambini soffrono per primi e soffrono di più. Ma non è questa l’unica violazione dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo.