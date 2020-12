I due fronti del Ss. Annunziata di Cento: ecco i reparti covid free – VIDEO

Dopo essere stato Ospedale covid free nella prima ondata epidemica, il SS. Annunziata di Cento in questi mesi ha saputo gestire la nuova organizzazione di Ospedale covid mix mantenendo, in sintonia con la logica della sanità regionale, alcuni reparti e ambulatori totalmente a disposizione dei pazienti ordinari, come ci ha detto la direttrice dell’ospedale dottoressa Katia Montanari.

