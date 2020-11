‘I ragazzi del Covid’: un libro con le testimonianze degli operatori sanitari del reparto MIO2 COVID 19 dell’Ospedale di Cona

È stato pubblicato dal Consorzio Eventi Editoriali il volume ‘I ragazzi del Covid’, una raccolta di testimonianze degli operatori sanitari del reparto MIO2 COVID 19 dell’Ospedale di Cona di Ferrara che hanno operato nel periodo di marzo-aprile-maggio.

Il piccolo libro, stampato grazie al contributo di Cristiano Delfini, Global Family Banker di una nota banca vuole esser un omaggio a tutti gli infermieri e il personale che con la loro immensa umanità e professionalità hanno lavorato e in questa pubblicazione ci raccontano la loro storie.

Le testimonianze evidenziano i timori ma anche il grande entusiasmo che hanno caratterizzato una esperienza sicuramente terribile, purtroppo ancora non terminata, ma profondamente formativa dal punto di vista professionale ma soprattutto umano.

Una delle peculiarità del testo, che non sarà in commercio ma disponibile solo presso le biblioteche della provincia oltre ad essere dato in omaggio ai protagonisti stessi, è quello di essere stato editato come testo per ipovedenti e dislessici utilizzando la versione testuale della British Dyslexia Association.

Gli autori sono Patrizia Ferrari, Maria Grazia Cristofori, Angela Borianelli, Angela D’Antuono, Monica Federici, Giada Ferrioli, Elisa Leotta, Stefania Nuzzo, Elena Satta, Daniela Tortola, Carmela Pietracito e Federico Cecala preceduti da una prefazione di Roberto De Giorgio Direttore MIO-2 / COVID-3.