In mille da Ferrara al corteo a Roma

“Grazie alle/ai tantissime/i ferraresi, oltre 1000, che sono partiti con ogni mezzo da tutta la provincia, a chi è riuscito ad arrivare in piazza San Giovanni e in particolare ai tanti che sono rimasti fuori, fermi all’entrata della metro e anche a chi non è praticamente sceso dal pullman”.

Così il comunicato dei sindacati in merito alla manifestazione di ieri a Roma, organizzata da Cgil, Cisl e Uil

“Segno di una partecipazione straordinaria, una grande manifestazione di popolo, una piazza unita e solidale che ha parlato a tutto il Paese e che ha condannato in modo netto e fermo nuovi e vecchi fascismi” continuano i sindacati. “Lavoro, salute, cultura, uguaglianza, istruzione, democrazia e rispetto sono le parole che salgono chiare dal palco di CGIL, CISL e UIL e saranno la bussola per portare avanti un’idea di società anche a Ferrara attraverso il Patto per il lavoro”.

“Oggi era un’occasione per sostenere il sindacato unitario e la partecipazione democratica – sottolineanon Cgil, Cisl e Uil. “Chi non l’ha fatto ha perso un’occasione per prendere le distanze dallo squadrismo fascista. Orgogliosi per aver rappresentato una bella faccia del Paese, quella nera e asfittica lasciamola sepolta al ventennio del secolo scorso”.

Cgil, Cisl e Uil, e con loro il centrosinistra, sono scesi in piazza per dire “No” ai fascismi e alla violenza, “sì” al lavoro, alla sicurezza e ai diritti.

Secondo la stima finale dei sindacati, a manifestare c’erano 200mila persone. Secondo fonti della Questura, circa 50mila.

Unite le tre organizzazioni perché l’assalto “squadrista” alla sede della Cgil di sabato scorso è considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia.

Erano presenti anche diversi rappresentanti sindacali di Ferrara, che sono partiti dalle prime ore del mattino per aderire alla manifestazione nella Capitale.