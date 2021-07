I solisti dell’Orchestra Città di Ferrara portano la musica di Mozart in Gad

I solisti dell’Orchestra Città di Ferrara (foto di Marco Caselli Nirmal), domani, venerdì 16 luglio alle ore 21,30, portano la musica di Mozart a ‘Giardino per tutti’, il nuovo contenitore di eventi e spettacoli ai giardini del Grattacielo, da pochi giorni inaugurato come ‘Parco Marco Coletta’.

In programma Serenata n.11 in Mi bemolle maggiore, K.375 e Serenata n.12 in Do minore, K.388 di Wolfgang Amadeus Mozart. Direttore e voce narrante Maffeo Scarpis, con l’ottetto composto da Giorgio Ferroci e Giovanni Fergnani (oboi), Giovanni Polo e Algide Brunelli (clarinetti), Vittorio Ordonselli e Luigi Sabanelli (fagotti), Simone Cinque e Giulio Montanari (corni) e al contrabbasso (Alessandro Pivelli).

Il complesso di strumenti a fiato ebbe un’evoluzione nella seconda metà del Settecento, quando il repertorio ad esso destinato si arricchì enormemente. Fino ad allora a questi gruppi strumentali era riservato per lo più un ruolo di semplice intrattenimento. Anche Wolfgang Amadeus Mozart ebbe numerose occasioni per confrontarsi con questo genere, e il suo contributo fu determinante.

Egli scrisse infatti Divertimenti e Serenate che sfruttano al massimo i colori delle diverse coppie strumentali, richiedendo agli strumentisti eccezionali abilità virtuosistiche, espressive e dinamiche. I solisti dell’Orchestra Città di Ferrara si cimenteranno quindi con questo difficile repertorio. Arricchiranno poi la serata aneddoti e letture dall’epistolario mozartiano che restituiranno un interessante e vivace ritratto del genio di Salisburgo.

Concerto a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria in biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara (da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 12,30), telefonando al numero 0532 202675, o scrivendo all’indirizzo [email protected] In caso di maltempo, lo spettacolo sarà annullato.

Lo spettacolo con i solisti dell’Orchestra Città di Ferrara si inserisce nella cornice di ‘Giardino per tutti’, la rassegna al Quartiere Giardino che da giugno a metà settembre anima l’estate in Gad con tante iniziative, eventi culturali, cinema, sport, manifestazioni per bambini, coinvolgendo tante realtà della città, tra cui la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.