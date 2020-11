I vincitori del XXI Concorso Fotografico di Confagricoltura Ferrara “I Frutti della Campagna Ferrarese”

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, presso la Sede di via Bologna, si è riunita la Giuria per selezionare le foto più rappresentative del XXI Concorso Fotografico indetto da Confagricoltura Ferrara. “I Frutti della Campagna Ferrarese”, questo il titolo scelto per l’edizione 2020 che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di fotografia naturalistica, professionisti e non, della nostra provincia. Ogni autore poteva partecipare con un numero massimo di cinque opere. La Giuria, composta da Gianluca Vertuani e Paolo Cavalcoli, rispettivamente Presidente e Direttore di Confagricoltura Ferrara, Stefano Spisani, Presidente Anpa Ferrara (sindacato pensionati di Confagricoltura), Claudia Guidi, Presidente Anga, (giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura Ferrara), Lino Ghidoni e Stefano Zaniboni, appassionati di fotografia di lunga data e imprenditori agricoli associati a Confagricoltura Ferrara, ha avuto un compito non facile per l’ottima qualità degli scatti. I giurati hanno infatti espresso parole di apprezzamento per tutte le opere in gara, definendole vere ambasciatrici delle nostre eccellenze territoriali. Questi i premi messi in palio da Confagricoltura Ferrara: 1° premio € 300,00 + coppa, 2° premio € 200,00 + targa; 3° premio €150,00 + targa. Il primo premio è stato assegnato a Cristiana Bonazza con lo scatto ”La raccolta delle zucche nel Mezzano”; il secondo premio è andato a Valentina Mazza con “Frutti di stagione” mentre a Franco Rubini con “Raccolta fragole” è toccato il terzo gradino del podio. Per la prima volta tutte le opere sono state pubblicate sulla pagina Facebook di Confagricoltura Ferrara e Franco Antolini, con lo scatto “Oro rosso” è risultato l’autore della foto che ha ricevuto più “Mi Piace”; a lui andrà una cesta con prodotti delle Aziende associate a Confagricoltura Ferrara. Le premiazioni ufficiali avverranno nel corso dell’Assemblea dei Delegati di Confagricoltura Ferrara che si terrà entro dicembre 2020. Il Concorso fotografico, appuntamento ormai conosciuto e apprezzato, vede crescere ogni anno l’adesione da parte di concittadini di ogni età; quest’anno sono state ben 131 le foto che la Giuria ha valutato con attenzione, prima di arrivare a selezionare la rosa delle tre opere vincitrici.