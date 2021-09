“ Ideale”: Galleria del Liceo Artistico Dosso Dossi, inaugurazione Sabato 18 Settembre ore 11,00

Nell’ambito del Festival RIAPERTURE, che si svolgerà a Ferrara nei prossimi quattro weekend, la galleria del Liceo Artistico Dosso Dossi di Ferrara propone una interessante mostra didattica, frutto di un progetto che ha impegnato fino all’esame di Stato le nostre classi quinte.

Gli studenti e le studentesse, dopo una prima fase teorica necessaria per comprendere la complessità organizzativa di un Festival e per approfondire le loro conoscenze legate alla fotografia, si sono concentrati su una proposta progettuale pertinente al tema dell’”Ideale”. Nello specifico ogni classe, a seconda del proprio indirizzo, si è poi concentrata su un aspetto progettuale.

La classe 5A di Arti Figurative ha scelto come luogo su cui sviluppare una proposta progettuale, l’ex convento di Santa Caterina. Dopo il sopralluogo e una approfondita ricerca storica, i ragazzi hanno progettato un’installazione site specific sul tema proposto; in mostra tavole progettuali e modelli in scala.

Gli studenti della classe 5B di Arti Figurative, partendo dalla riflessione sul concetto di”Ideale”, hanno svolto una ricerca individuale interdisciplinare, personale ed approfondita, per la progettazione di un’installazione artistica site-specific da collocare negli spazi del complesso di S.Paolo (chiesa, refettorio e chiostro) di Ferrara, luogo destinato al Festival Riaperture 2021.

Per la progettazione dell’opera ogni studente della classe 5B ha illustrato il proprio percorso ideativo, partendo dallo studio dei materiali scelti fino alla elaborazione personale della forma (bidimensionale e/o tridimensionale e/o audiovisivo), progettando un’opera che dialoghi con il contesto che la accoglie.

Gli studenti delle classi 5D e 5E di grafica hanno realizzato un percorso fotografico assieme al direttore del Festival realizzando serie fotografiche, manifesti e locandine.

– 5F di Design dell’Arredo che hanno fatto i giunti per gli allestimenti, ma non so se il prototipo è arrivato alla vera messa in produzione.

Gli studenti della classe 5F di Interior Design sono stati invitati dal Presidente di Riaperture PhotoFestival Ferrara a creare soluzioni complessive inerenti l’allestimento dello spazio assegnato dalla manifestazione, realizzando i giunti per gli allestimenti. al piano terra della Factory Grisù, di biglietteria e accoglienza, vendita di servizi/prodotti turistici/merchandising e bookshop. Partendo dal concetto di “Ideale”, gli studenti hanno proposto soluzioni di design “green”, attraverso l’uso di materiali ecologici e sostenibili e soluzioni di inclusività e sostenibilità sociale. Le soluzioni proposte sono modulari realizzate con lo studio di giunti plastici, i cui prototipi sono stati realizzati con Stampante 3D FDM, e tale modularità deve permettere il suo riuso e riutilizzo per le edizioni future, anche in spazi diversi e con forme di allestimento differenti.

L’esperienza realizzata con l’associazione Riaperture è stata per la classe 5E di Grafica un’importante e preziosa collaborazione per realizzare un compito di realtà. La fotografia sul tema della 5^ edizione dal titolo “Ideale” ha coinvolto ogni studente nell’individuare un contenuto attraverso passaggi metodologici con l’obiettivo di coordinare l’idea visiva alla comunicazione pubblica della stessa, avvalendosi del Manifesto. Il progetto ha permesso inoltre di collegare le conoscenze grafiche apprese negli anni, creare un senso compiuto e coerente tra fase ideativa e il progetto esecutivo e far emergere le singole personalità degli studenti

Per i visitatori del Festival sarà interessante aggiungere al percorso questa mostra, per comprendere l’importanza di una sinergia nel territorio.

“ Ideale”: Galleria del Liceo Artistico Dosso Dossi, inaugurazione Sabato 18 Settembre ore 11,00

Via Bersaglieri del Po 25 – Ferrara

Orari di apertura:

18-25 Settembre, 2 Ottobre 15.00/19.00

19-26 Settembre, 3 Ottobre 10.00/13.00 15.00/19.00